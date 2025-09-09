Alexis vuelve al colegio

Lamine Yamal definió la llegada de Alexis Sánchez al Sevilla como “un fichaje raro del último día de mercado”. El chileno sonreía en su presentación al recordar esta ocurrencia de la joven estrella: “Seguro que lo dijo porque sabe que soy bueno para el fútbol. Lo diría por mi pasado en el Barcelona. Bueno, me pone contento lo que comentó. Me encanta enfrentarme a los equipos grandes y, para ello, me estoy preparando como un chaval de 20 años”.

Alexis, camino de los 37, vuelve a cargar con la mochila de un adolescente para encarar otro proyecto dentro de su dilatada carrera.

Pese a sentirse con el espíritu de un adolescente, su rol ha cambiado. Dicen, desde las entrañas del club, que fue un fichaje que pidió el propio Almeyda. Teniendo en cuenta lo poco que se esperaba, el argentino tiró de ese perfil que el propio Alexis describía: “Voy a exigirle al grupo. Los más jóvenes aprenderán mucho de mí. Vengo a exigir, a ayudar y a dar alegrías a una afición que lo ha pasado mal”.

El chileno se refugia en aquella idea de que el diablo sabe más por viejo que por diablo: “Ahora soy un jugador más maduro, que mide los tiempos y que entiende más el fútbol”.

Alexis sabe que su papel fundamental se desempeñará entre semana y en las segundas partes, pero le gusta el reto: “Sigo trabajando como un joven; se lo pondré difícil al entrenador”. El delantero arrastra una preocupante sequía goleadora en las dos últimas temporadas. En el Udinese, casi que desapareció entre las sombras. Pero no se rinde. Vuelve al cole como el primer día.