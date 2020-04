Alexis y el dinero con el que podrá contar o no el Real Betis

El coordinador del área deportiva del Real Betis, Alexis Trujillo, ha sido el protagonista del día en RTV Betis y se ha referido al futuro que le espera al fútbol a corot y medio plazo después de la crisis actual en la que nos encontramos. El ejecutivo verdiblanco no ha ocultado la incertidumbre que rodea en estos momentos a todas las operaciones que están en marcha: "Hay muchas situaciones que puedes iniciar pero cerrarlas es complicado. Vamos a ver si dentro del perjuicio habrá ver con qué podemos contar y el presupuesto que tenemos para ver dónde podemos llegar o no. Son interrogantes pero lo que debemos hacer es ver las posibilidades y el rendimiento que hace nuestro equipo e intentar ver. Falta un 33 por ciento del campeonato, que puede haber algunas situaciones cambiantes pero sí es cierto que no podemos parar y debemos hacer nuestras valoraciones para intentar tener la planificación del equipo lo más clara posible”, aseguraba. Además, ha admitido que han contactado con Édgar para inciar los trámites de su renovación, como ya adelantó Diario de Sevilla. “Edgar es un jugador que finaliza contrato en junio de 2021 y creemos que está llevando una evolución importante en su juego. Creo que se ha ganado meritoriamente que en el club le queramos hacer esa propuesta. Estamos en contacto con sus agentes para intentar tenerlo con nosotros en un periodo más amplio. Hay negociaciones y a ver si llegan a buen puerto. En los partidos que ha jugado con el primer equipo ha demostrado mucha valía”.

Sobre el derbi ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán que aún no se ha disputado, Alexis señalaba que "el equipo, después de haber conseguido una victoria importante contra el que era el líder del campeonato y ese tipo de victorias te refuerzan muchísimo, tenía una visita muy importante al Sánchez-Pizjuán. Había condicionantes que podían ser favorables para nosotros: las bajas de Fernando y Gudelj y era a puerta cerrada. Eso era una gran ventaja, era un momento bueno para haber podido jugarlo pero la salud está por encima de todo y esta pesadilla, por desgracia, nos ha hecho estar confinados y hay que seguir trabajando para que cuando se pueda disputar sea con el mejor estado posible".

PEZZELLA SE RECUPERA DEL CORONAVIRUS

La buena noticia de los últimos días la ha protagonizado el argentino Germán Pezzella, jugador de la Fiorentina que militara en las filas del Betis y que tras un período de infección ya ha superado el coronavirus. El central respondió a un tuit del club de las 13 barras en el que se le daba la enhorabuena por la magnífica noticia.