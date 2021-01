Alavés-Sevilla (1-2): Bono y Suso valen tres puntos

Ganar, ganar y volver a ganar. Ya lo dijo el gran Luis Aragonés, en el fútbol no hay más premisa que valga. El conjunto de Lopetegui arrancó el partido con fuerza y ya en el minuto tres de encuentro anotaba En-Nesyri su noveno gol en Liga. Un arranque espectacular del Sevilla, que noqueó al equipo vitoriano en los primeros minutos, ya que tras el gol siguió manteniendo la pelota. Sin embargo, un error clamoroso impropio de un jugador de esta entidad, como Sergi Gómez, se comió un bote después de un centro lateral en un saque de banda. Llegó tarde, saltó mal y se aprovechó Edgar para empatar el encuentro. El encuentro se igualó y, pese a que el conjutno de Abelardo no asomaba por la portería sevillista, a balón parado la defensa del Sevilla (todo provocado por Sergi Gómez) no aseguraba ningún balón. Diego Carlos se ausentó por el COVID y fue como quitar un tapón de una bañera. Aunque cuando un equipo no se siente cómodo, siempre aparece la calidad. Y ahí apareció Suso, que jugó de Rakitic y de él mismo, viniendo a la medular, creando peligro en banda y sacándose un zurdazo espectacular desde lejísimos para adelantar al Sevilla 1-2. El gol de la jornada.

En la segunda mitad se volvió a ver una película ya vista. El Sevilla se dedicó a sestear y a regalarle minutos a un Alavés que no estaba para nada y que sólo inquietó con balones a la espalda de Sergi Gómez. Pasaban los minutos y no cambiaba el partido y tampoco el entrenador. El primer cambio llegó por una patada tremenda de Edgar, que dejó los tacos sobre Ocampos. Sólo fue sancionado con tarjeta amarilla. Ni la revisaron. Al Sevilla le anularon el 1-3 por mano en un remate de En-Nesyri y justo unos minutos después no sancionaron una mano de Deyverson que terminó en saque de esquina para el equipo local. En ese córner, una mano de Koundé fue sancionada como penalti por el colegiado. Y ahí apareció San Bono. Cuando Joselu lo tenía todo para empatar, en el minuto 90, Bono le adivinó la intención al delantero local, paró el penalti y salvó a su equipo.

Ficha técnica:

Deportivo Alavés (1): Pacheco, Martin Aguirregabiria (Borja Sainz, minuto 62), Ximo Navarro, Lejeune, Laguardia, Rubén Duarte, Edgar (Deyverson, minuto 68), Battaglia, Tomás Pina (Manu García, minuto 86), Luis Rioja (Jota Peleteiro, minuto 68) y Joselu.

Sevilla FC (2): Bono, Jesús Navas, Sergi Gómez, Koundé, Marcos Acuña, Fernando, Joan Jordán (Gudelj, minuto 77), Rakitic, Suso (Óliver Torres, minuto 92), Ocampos (De Jong, minuto 62) y En-Nesyri (‘Mudo’ Vázquez, minuto 92).

Goles: 0-1, minuto 3: En-Nesyri. 1-1, minuto 11: Edgar. 1-2, minuto 30: Suso.

Árbitro: Díaz de Mera Escuderos (Comité Castellano-manchego). Amarillas para Lejeune, Edgar, Pere Pons, En-Nesyri, Bono y Jesús Navas.