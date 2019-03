0-1: El Betis lo intentó y Tello lo consiguió

Dio la cara el Betis. Lo hizo siendo fiel a su estilo, pero con matices. Saltó al campo con ganas de manejar el encuentro, de llegar arriba y de aprovechar el mal momento de forma del rival. Poco a poco se convirtió en el dueño del balón, pero su manejo del mismo no se traducía en ocasiones. La posesión no iba a acompañada de verticalidad y velocidad, por lo que el Celta se defendía sin demasiados problemas. En toda la primera parte, a penas un buen disparo de Jesé y alguna respuesta del rival por parte de Maxi que echarse a la boca. Había intención, pero no resultados.

En estas partían los de Setién en la segunda parte sin cambio alguno. La presencia de Guardado en el centro y las ganas y la calidad de Jesé eran lo mejor, pero no bastaba. Y ocurrió el hecho que cambiaría el choque. Pasado el minuto 50 se lesiona Francis, otra vez inoperante a banda cambiada, y todo dio un vuelco. Tello entraba en escena y con él se rompía el partido. Su velocidad y profundidad daba pie a que Canales y Lo Celso encontraran elnhueco para buscarle. El Celta sufría de lo lindo y el equipo verdiblanco we lanzó a por la victoria. Puso marcar el propio Tello a pase de Guardado, varios centros suyos casi acaban en gol, probó Carvalho de lejos, pero al final fue Jesé el que aprovechó un rebote en otra internada del catalán el que marcó el tanto definitivo. Viendo lo de Tello no se explica uno la insistencia en ocupar aquella banda con Francis una y otra vez sin buscar otras opciones. Hoy salió bien. Lo mereció el Betis. Se aprovechó de la lesión de un jugador propio. La pregunta es si volverá Setién a insistir en los errores o aprenderá se los aciertos. Primera final superada con éxito.

Ficha técnica:

Celta de Vigo (0): Rubén, Hugo Mallo, Araujo, Costas, Juncà, Lobotka, Okay (Jensen, minuto 88), Brais Méndez, Boudebouz (Pione Sisto, minuto 63), Boufal (Apoeh, minuto 84) y Maxi Gómez.

Real Betis (1): Pau López, Joaquín (Emerson, minuto 91), Mandi, Bartra, Sidnei, Francis (Tello, minuto 52), William Carvalho, Guardado, Canales, Lo Celso (Javi García, minuto 88) y Jesé.

Goles: 0-1, minuto 80: Jesé.

Árbitro: Estrada Fernández, catalán. Amarillas Okay y Maxi Gómez.