"Los pasos son lentos, pero mi confianza en el proyecto es total"

El presidente del Sevilla, en los premios al periodismo que anualmente concede el club, atendió a Cope Más Sevilla para valorar la actual situación del equipo. Del Nido Carrasco no eludió su disgusto y "enfado" por la imagen ofrecida en los dos últimos encuentros. No obstante, no dudó lo más mínimo en mostrar su "confianza en el entrenador, el plantel y la dirección deportiva". Y añadió: "Quizá los pasos están siendo más lentos de los esperados, pero hay que tener paciencia". Por último, aunque defendió la labor de los delanteros, reconoció que el club trabajará en el mercado de invierno para reforzar la plantilla.