Oliva, Oli y Ocaña ponen nota al primer Betis de la temporada
Dos aprobados y un suspenso tras la primera comparecencia de los de Pellegrini en Elche
Andrés Ocaña
Sevilla - Publicado el
1 min lectura
Arranca una nueva temporada y las sensaciones que ha dejado el Betis no son del todo buenas. Su empate ante un recién ascendido como el Elche ha dejado un raro sabor de boca, sobre todo porque se desaprovechó la ventaja inicial del tanto de Aitor Ruibal y porque el equipo nunca fue capaz de imponer su fútbol frente a los de Eder Sarabia.
Además de la primera nota del año, en El Partidazo se debatió sobre el nivel de los nuevos fichajes y sobre lo que aún le falta a la plantilla para estar completa. Aquí puedes escuchar este tramo del programa bajo la dirección de José Luis Corrochano.
Temas relacionados
“Ningún pacto de Estado entre los dos grandes partidos será viable en España mientras Sánchez, el hombre del 'no es no', permanezca en La Moncloa”
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h