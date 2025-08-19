COPE
Oliva, Oli y Ocaña ponen nota al primer Betis de la temporada

Dos aprobados y un suspenso tras la primera comparecencia de los de Pellegrini en Elche

El Betis celebrando el gol de Aitor Ruibal
UNA IMAGEN DE LOS JUGADORES DURANTE EL ELCHE-BETIS

Andrés Ocaña

Sevilla - Publicado el

1 min lectura

Arranca una nueva temporada y las sensaciones que ha dejado el Betis no son del todo buenas. Su empate ante un recién ascendido como el Elche ha dejado un raro sabor de boca, sobre todo porque se desaprovechó la ventaja inicial del tanto de Aitor Ruibal y porque el equipo nunca fue capaz de imponer su fútbol frente a los de Eder Sarabia.

Además de la primera nota del año, en El Partidazo se debatió sobre el nivel de los nuevos fichajes y sobre lo que aún le falta a la plantilla para estar completa. Aquí puedes escuchar este tramo del programa bajo la dirección de José Luis Corrochano.

