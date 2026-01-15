COPE
ESCUCHA LA REMONTADA DEL BETIS ANTE EL ELCHE EN UNA NOCHE PARA EL RECUERDO

De esta forma narró Cope Más Sevilla los goles de Chimy Ávila que supusieron el pase a cuartos de la Copa del Rey

Chimy Ávila celebra el 1-1 del Betis contra el Elche
LOS GOLES DEL CHIMY ÁVILA ANTE EL ELCHE, EN COPE MÁS SEVILLA

No fue un día fácil para los de Pellegrini, pero la remontada final mereció la pena. Cuando peor pintaba el partido, con 0-1 en contra y después de que el Elche estrellara un balón en el palo, la calidad de Pablo Fornals, el corzón de Aitor Ruibal y el oportunismo del Chimy le sirvieron al Betis para seguir vivo en un torneo que quiere de verdad.

En una noche plagada de emociones y con la afición en plena efervescencia, así narró Andrés Ocaña los goles que desataron la locura en La Cartuja.

