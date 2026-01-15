ESCUCHA LA REMONTADA DEL BETIS ANTE EL ELCHE EN UNA NOCHE PARA EL RECUERDO
De esta forma narró Cope Más Sevilla los goles de Chimy Ávila que supusieron el pase a cuartos de la Copa del Rey
Andrés Ocaña
Sevilla - Publicado el
1 min lectura1:51 min escucha
No fue un día fácil para los de Pellegrini, pero la remontada final mereció la pena. Cuando peor pintaba el partido, con 0-1 en contra y después de que el Elche estrellara un balón en el palo, la calidad de Pablo Fornals, el corzón de Aitor Ruibal y el oportunismo del Chimy le sirvieron al Betis para seguir vivo en un torneo que quiere de verdad.
En una noche plagada de emociones y con la afición en plena efervescencia, así narró Andrés Ocaña los goles que desataron la locura en La Cartuja.
