Sevilla FC Femenino: los momentos del homenaje a Amparito

Amparito empezó con 15 años a jugar en su equipo, el @SevillaFC_Fem, donde ha desarrollado una carrera que ahora cierra con el cariño de su club y de la afición.

El Sevilla FC ha reconocido a la futbolista sanjuanera por su trabajo, dedicación y entrega tras 15 años formando parte del conjunto de Nervión donde la jugadora reconoció haber cumplido un sueño durante todos estos años. Amparito lo ha recordado así : “ Llegué con 15 años, me voy 15 años después y con mi dorsal número 15 siempre en la espalda. Creo que siendo una jugadora más completa, pero sobretodo, una mejor persona. Gracias a todos y cada uno de los que me habéis acompañado en este gran viaje".

Después de 15 años de dedicación @_amparito15 señala que dejar atrás esta rutina será complicado y que echará de menos cada uno de los momentos compartidos con su familia deportiva.

La futbolista en una emocionante despedida ha señalado que “hoy es uno de los días más duros y complicados, me quedo un poco vacía por dentro porque tengo que decir adiós al club de mi vida, aún no soy consciente. Para mí, como sevillista, ha sido un orgullo vestir y defender durante media vida esta camiseta y haber podido portar el brazalete. Me voy muy feliz, por este viaje que hice junto a tí. Te quiero Sevilla".













El club sevillista ha querido devolver a Amparito su entrega y la directora de fútbol femenino de la entidad, Amparo Gutiérrez, le recordó que “has sido un ejemplo, dentro y fuera del terreno de juego, siempre sumando, un comportamiento ejemplar… has dejado huella en todos y todas los que te rodeaban, afición, compañeras, técnicos y trabajadores del club. Te has ganado el cariño y el respeto de todos".













En esta despedida también estuvo presente la que fuera capitana sevillista y también compañera de Amparito, Alicia Fuentes quien ha manifestado que durante este tiempo “fue donde pude ver el enorme talento que atesoran esos pies, el coraje con el que has luchado cada balón y en cada partido defendiendo como pocas el escudo y el club de tu alma. Para mí y creo que para muchísimas jugadoras, sobre todo sevillistas y del país entero, eres el ejemplo y el espejo donde mirarse. 15 años en el club de tu vida, en el club de tus sueños. 15, como el número con el que siempre te he visto a las espaldas, muy pocas pueden decir esto, incluyéndome yo".