Este lunes entra en vigor la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la Cartuja en Sevilla con el objetivo de reducir el acceso a los vehículos más contaminantes. Durante seis meses, se ha llevado a cabo una fase informativa para asegurar la difusión de esta medida. A partir de este mes de julio, los accesos no autorizados serán denunciados y sancionados, según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa.





La primera fase de información al ciudadano comenzó el 8 de enero y se extendió hasta finales de junio. Durante este periodo, se distribuyeron pasquines informativos por la Isla de la Cartuja, notificando a los conductores las restricciones de acceso. Aunque las infracciones no fueron sancionadas durante la fase informativa, a partir de julio de 2024, cualquier acceso no autorizado será penalizado.





Esta medida se deriva de la Ley estatal sobre Cambio Climático y establece que, de lunes a viernes, de 7 a 19 horas, los vehículos más contaminantes no podrán acceder a las zonas delimitadas. Las cámaras de control de tráfico instaladas en la ZBE Cartuja capturan imágenes automáticamente para controlar el acceso de estos vehículos, principalmente aquellos de gasolina matriculados antes del año 2000 y de diésel anteriores al año 2006.





La ZBE de la Cartuja se divide en dos zonas: Cartuja Norte y Cartuja Sur. Cartuja Norte incluye las calles dentro del perímetro delimitado por Américo Vespucio, Leonardo Da Vinci, Juan Bautista Muñoz, José de Gálvez, Matemáticos Rey Pastor y Castro, Marie Curie, Avenida de Carlos III y el ramal de incorporación SE-30 hasta Américo Vespucio. Cartuja Sur comprende las calles delimitadas por Marie Curie, Camino de los Descubrimientos, Francisco de Montesinos y Avenida de Carlos III.





Los vehículos con calificación energética '0 EMISIONES', 'ECO', 'C' o 'B' no están afectados y pueden acceder, circular y estacionar sin restricciones. El sistema detecta automáticamente la calificación energética a través de la matrícula, por lo que no es necesario llevar la etiqueta energética.





Aquellos vehículos que no cumplan con las calificaciones energéticas requeridas deberán obtener permisos de acceso si cumplen con alguna de las excepciones previstas. Para facilitar el aparcamiento, existen bolsas de aparcamiento gratuito colindantes con la zona restringida, ofreciendo 2.900 plazas en la banda Oeste y 500 plazas en el Norte, abiertas las 24 horas, los 365 días del año.





La Isla de la Cartuja también cuenta con las líneas de transporte público C1 y C2 de Tussam, ofreciendo alternativas de movilidad sostenible.





Cómo saber si mi vehículo cumple los requisitos para poder acceder a la ZBE

El distintivo ambiental es una manera de clasificar los vehículos en función de su eficiencia energética, teniendo en cuenta el impacto medioambiental de los mismos.





La clasificación del parque tiene como objetivo discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente y ser un instrumento eficaz al servicio de las políticas municipales, tanto restrictivas de tráfico en episodios de alta contaminación, como de promoción de nuevas tecnologías a través de beneficios fiscales o relativos a la movilidad y el medio ambiente.





Para consultar si un vehículo cumple los requisitos que dan derecho a obtener algún tipo de distintivo ambiental, se puede visitar este enlace donde es necesario introducir la matrícula de su vehículo y pulsar sobre el botón "Consultar".





De esta forma aparecerá la etiqueta ambiental que le corresponde al vehículo por sus características o una explicación de porqué el vehículo no tiene derecho a la misma.