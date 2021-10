WhatsApp: Estos son los móviles en los que dejará de funcionar a partir del día 1 de noviembre

Si en estos momentos tienes un móvil antiguo, quizás este sea el momento de plantearte comprarte otro, sobre todo si eres usuario de WhatsApp La app de mensajejería rápida ha publicado una nueva actualización que no es compatible para teléfonos con algunos años ya , si es tu caso, te dejará de funcionar a partir del próximo 1 de noviembre. A continuación incluimos la lista de móviles con los que va a pasar.



· Samsung

: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2 y Galaxy SII.

· Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S.

· Apple:

iPhone SE, iPhone 6S y iPhone 6S Plus.

· LG:

Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6 Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q, Best L7 II, Best L5 II, Best L4 II, Best L3 II y Best L2 II.

·ZTE

: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 y Grand Memo.

· Sony:

Xperia M.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

· Otras marcas Alcatel, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Run F1 y THL W8.







De todas formas i no quieres o no puedes cambiar de teléfono móvil y quieres seguir utilizando WhatsApp tienes la opción no actualizar el teléfono aunque no disfrutarás de todas las mejoras

¿Cuales son las mejoras que ofrece Whatsapp?







Modo Desaparición

Esta función hace que los mensajes, audios, documentos, fotos y vídeos desaparezcan en siete días. Esta opción

puede ser muy útil para los usuarios que necesiten administrar el almacenamiento interno de su teléfono, ya que al activarlo se optimiza el espacio de la memoria. Para activarlo debes entrar a la aplicación, seleccionar un chat y hacer clic en el nombre, en las configuraciones que aparezcan se podrá activar esa opción.

Ver una vez

Otra de las funciones permite que cuando se envíen fotografías o vídeos, estos se autodestruirán en el momento en el que el destinatario lo vea.

Multidispositivo

Al fin, los usuarios podrán usar la aplicación en varios dispositivos a la vez. Esta función estará vigente en las próximas semanas y el usuario podrá usar su cuenta hasta en cuatro dispositivos a la vez, la única condición es verificar su identidad cada vez que ingresen. Otra de las novedades es que esta función podrá usarse sin conectividad a internet.

Quizás al conocer estas mejoras te animes y acudas a comprarte un nuevo terminal.