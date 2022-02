Si usas mal los intermitentes esta es la multa que te pueden poner

Todos los conductores deberíamos ser conscientes de que son muchos los momentos de la circulación en los que necesitamos comunicarnos con el resto de usuarios de las vías para informar de nuestras intenciones al volante y la única forma de hacerlo es utilizando los indicadores de dirección. Los intermitentes sirven para girar, para cambiar de carril, de dirección, de sentido, para adelantar, para hacer una parada….Pero son demasiados los que los utilizan mal, lo hacen tarde o simplemente no lo hacen, y en los tres casos puede acarrear sanciones de la DGT porque provocan situaciones de riesgo.

Los intermitentes son imprescindibles . Tan es así que el Reglamento General de Circulación obliga a los conductores a advertir al resto sobre las maniobras que vayan a realizar con sus vehículos incluso con el brazo si el intermitente no funcionase. Además ese mismo reglamento establece que ha de indicarse con la antelación suficiente ( tampoco excesiva para no despistar al resto de conductores) y utilizando para ello la regla de seguridad RSM (Retrovisor-Señal-Maniobra) acompañado de una reducción de velocidad y guardando en todo momento la distancia necesaria.

Las glorietas son de los puntos donde más accidentes urbanos se producen, porque muchos conductores no conocen las reglas para circular por ella. Además La Guardia Civil recuerda en las redes sociales que el 60% de conductores usa el intermitente mal en una rotonda. Y más de la mitad no lo usan para indicar que van a dejarla.

Para salir de una rotonda: Si activas el intermitente de la derecha estarás informando de tu intención de salir por la siguiente salida tanto al conductor que espera para incorporarse a la rotonda como al conductor que circula por detrás de ti. Es muy importante utilizar los intermitentes en las glorietas para evitar accidentes.

Multas por no utilizar las luces intermitentes

Según el Reglamento General de Circulación la multa por no advertir al resto de usuarios de la vía las maniobras sin ningún tipo de señal óptica es de 200 euros. Pero también hay multa de 80 euros si no señalizas correctamente, y esto incluye si no lo haces con la suficiente antelación.

Además, el Reglamento General de Vehículos establece una multa de 200 euros por circular con más luces intermitentes o de intensidad variable con respecto a las indicadas por ley. Comprueba que los intermitentes funcionan correctamente, con la intensidad de luz y de sonido correctos. Ante la menor sospecha no dudes en acudir al taller para su sustitución o reparación.

La Guardia Civil sostiene que no solo hay que usarlos bien para evitar la multa, sino para evitar accidentes.

