El TSJA ratifica el cierre de La Algaba y La Campana sale del confinamiento

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, ha acordado ratificar la medida de salud pública consistente en el confinamiento de los municipios sevillanos de La Campana y La Algaba durante siete días naturales a contar desde este viernes.





Segun el alto tribunal la medida "se halla justificada por razones de salud pública y ante la necesidad de evitar la propagación de la pandemia existente; y siguen amparándose en normas legales “que contemplan restricciones por razón de la tutela de otros bienes e intereses constitucionalmente protegidos" y pone de manifiesto que que "no es una restricción de movilidad absoluta, pues se recoge un catálogo de supuestos en los que se permiten los desplazamientos" y, además, "no establece restricción alguna para la circulación en tránsito", a lo que se suma que la solicitud "también cumple los criterios que ha fijado la reciente STS número 719/2021 en cuanto a la procedencia de limitaciones puntuales de la libertad de circulación".

Por ello el TSJA aprecia “la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas y descartadas otras menos gravosas, debe prevalecer el derecho a la salud ante el alto poder de contagio y el grave riesgo de salud pública para la ciudadanía”.

LA CAMPANA SE ABRE

Sin embargo el anterior dictamen ha coincidido con la decisión de la Administración sanitaria que ha resuelto levantar el cierre de los establecimientos no esenciales de La Campana al arrojar la localidad este viernes una tasa de 954,6 casos confirmados por cada 100.000 personas.

En ese sentido, el departamento que dirige Regina Serrano esgrime que en el mencionado acuerdo del Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto figuraba que "si en el momento en el que se efectúe la ratificación judicial" de la medida "no hubiera razones epidemiológicas para adoptar tales medidas, las citadas órdenes no serían objeto de publicidad oficial, no produciendo efectos las citadas medidas de cierre perimetral", ante lo cual "se considera razonable que La Campana se mantenga en el nivel de alerta cuatro, sin Cierre perimetral".

Taqmbién te puede interesar

Impide que roben en tu casa cuando estés de vacaciones