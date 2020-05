Teresa Rodríguez defiende que Málaga y Granada no pasen de fase junto al resto de provincias andaluzas

De nada ha servido la insistente petición de la Junta de Andalucía al Gobierno de Pedro Sánchez para que todas las provincias de la comunidad pasen a la fase 2 al mismo tiempo. Al final, y como ya ocurrió cuando se hubo de pasar a la fase 1, Málaga y Granada se quedan atrás.

Desde el Ejecutivo andaluz, su presidente Juanma Moreno ha señalado que “es incomprensible” que estas dos provincias queden de nuevo descolgadas del resto de Andalucía, al tiempo que ha vuelto a ser muy crítico con esta decisión del Gobierno de Sánchez, al que acusa de “poca transparencia” y de ir “en contra de los criterios técnicos”.

Según Moreno, “Andalucía cumple y hemos hecho un gran esfuerzo para demostrarlo. Seguiremos actuando con responsabilidad y denunciando los agravios”.

La Junta de Andalucía había solicitado tanto el pase a la fase 2 a partir del próximo lunes de las ocho provincias andaluzas, aunque Málaga y Granada sólo llevasen una semana en la fase 1, al tiempo que también había reclamado que se permitiese la movilidad entre provincias en la nueva fase de la desescalada en la que entraremos en pocas horas.

Entre los argumentos que esgrime la Junta y que avalan sus acusaciones el Gobierno central, está el hecho de que desde el Ministerio de Sanidad se exige para el cambio de fase un índice acumulado de incidencia por debajo de 10 en tasa de 100.000 habitantes, en los últimos 14 días; siendo dicho índice, a fecha del 20 de mayo, de 4,26 en la provincia de Granada y en 2,65 en la de Málaga, mientras que el global de Andalucía se sitúa en 2,71, por lo que la comunidad se encuentra en "una situación óptima", según explicó el Consejero de Sanidad Jesús Aguirre.

Ya en el paso a la fase 1, desde el Gobierno de Juanma Moreno se denunció públicamente la existencia de criterios "políticos" que primaban sobre los sanitarios, a la hora de decidir qué provincias pasaban de fase, puesto que tanto Málaga como Granada presentaban mejores indicadores de incidencia de la pandemia que otras provincias de comunidades como el País Vasco.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, también ha considerado que “no hay motivos para justificar que Málaga y Granada no avancen a la fase 2”, al tiempo que ha defendido, igualmente, que “con los datos actuales, Andalucía debería pasar de fase al completo”.

No hay motivos para justificar que Málaga y Granada no avancen a la fase 2. Con los datos actuales, #Andalucía debería pasar de fase al completo. Así se lo he hecho saber a los grupos parlamentarios en la comisión de seguimiento del #COVID19, la cual he presidido por novena vez. pic.twitter.com/ale5elAzgp