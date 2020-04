Los sevillanos montan la ‘calle del infierno’ en sus casas para celebrar la Feria de Abril

El que no haya Feria de Abril en Sevilla este año a consecuencia del decreto de estado de alarma y la orden de confinamiento de la población en sus domicilios para intentar frenar la pandemia del coronavirus, no significa que los sevillanos no la celebren.

Una celebración, en los domicilios particulares, cargadas de detalles. Desde la manzanilla y el rebujito, hasta las trajes de faralaes y el baile por sevillanas, pasando, como no, por las atracciones de feria.

Si, las atracciones. Y es que en las casas de los sevillanos también se han montado unas particulares y divertidas calles del infierno, donde, como en las del Real de la Feria del recinto de Los Remedios, poder pasar las horas pequeños y no tan pequeños.

Eso es lo que debieron de pensar estas dos familias. Una, con una particular atracción de coches de choque. La otra, con una particular montaña rusa, con taquillero y ayudante incluidos.

Sin duda alguna, la imaginación de muchos nos está dejando estos divertidísimos momentos, que vienen a poner un poco de alegría después de más de cuarenta días sin salir de nuestros domicilios para luchar contra la expansión del coronavirus.

