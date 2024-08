Sevilla tiene presupuestos: ocho meses después y tras una cuestión de confianza y una alegación

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves su presupuesto para 2024, de más de 1.032.000.000 euros, dos meses después de que el 7 de junio el alcalde no superase una cuestión de confianza y los grupos de la oposición no hayan presentado una moción de censura y sólo se haya presentado una alegación.



Como estaba prevista, la aprobación automática de los presupuestos se ha retrasado hasta este jueves, después de que tras la cuestión de confianza se abriese el plazo de un mes para presentar la moción de censura, que terminó el 7 de julio, momento en que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, con 15 días hábiles de exposición pública y para presentar reclamaciones.



En ese plazo se presentó una única alegación, planteada por la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) Hipatia de Alejandría, del colegio Mariana de Pineda, que reclamaba una partida de 28.000 euros para realizar reformas en el centro.



Según el reglamento, esa alegación ha sido estudiada hoy en el pleno, con el dato de que su aprobación o rechazo implicaba que, nada más terminar el debate, el presupuesto entraría en vigor, y finalmente ha sido desestimada.



Según el portavoz de Hacienda del equipo de Gobierno, Juan Bueno, la propuesta del AMPA se debía desestimar por indicación de la intervención municipal, ya que no se presentaba dentro de los supuestos del articulo 170.2 de Ley de Haciendas Locales “que establece la lista de motivos para ello”, aunque “no se discute la legitimación del AMPA para presentar la reclamación”.



La portavoz de Vox, Cristina Peláez, que se ha abstenido en la votación igual que el PSOE, mientras que Con Andalucía ha votado en contra de que se desestime, ha asegurado que las cuentas llegan “tarde y mal, cuando quedan cuatro meses para ejecutarlas”, además de sostener que cuentan “con ingresos falsos”.



Mientras que la portavoz de Podemos, Susana Hornillos, ha recriminado al PP que no atienda la petición del AMPA, la del PSOE, Sonia Gaya, ha dicho que el pleno de hoy es “el desenlace del culebrón de despropósitos y mentiras del gobierno municipal”.



Hornillos sí ha concretado que en el presupuesto no hay partidas para apoyar las políticas de memoria democrática, a diferencia de las cuentas que dejó en vigor el PSOE antes de perder las elecciones en 2023.



En su turno de réplica, Juan Bueno ha reprochado a la oposición que el presupuesto "llega tarde porque ustedes quieren”, y ha asegurado que, salvado el aspecto legal, “se atenderá la petición de este AMPA, y de forma casi inmediata”.



Para el alcalde, José Luis Sanz, que ha cerrado la sesión plenaria, el de hoy es “un día importante para Sevilla tras ocho meses y pese al bloqueo de la oposición”, porque los presupuestos “van a permitir que la ciudad funcione mucho mejor, mucho más ágil y que todos los problemas se resuelvan con muchísima más rapidez”.



Ha anunciado, además, que en las próximas semanas presentará a los grupos de la oposición el proyecto de presupuestos para 2025, que presentará “con la mano tendida” para negociar.



El presupuesto para Sevilla en 2024 alcanza un importe total de 1.032.345.779,84 euros, lo que supone un incremento de 83.799.027,69 euros respecto al de 2023, es decir, un 8,83 % más.



En cuanto a las inversiones, contempla más de 150 millones de euros, lo que supone un 26 % más de inversiones que el de 2023, entre las que destacan más de seis millones de euros para colegios públicos en todos y cada uno de los distritos, casi nueve para Parques y Jardines o 4,7 millones en inversiones del patrimonio y edificios municipales.