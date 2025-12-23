Sevilla tendrá presupuestos para 2026 con un nuevo acuerdo entre PP y Vox

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla debate este martes la aprobación de los presupuestos municipales para 2026, que ascienden a 1.096 millones de euros. Las cuentas se votan tras un nuevo entendimiento entre el PP y Vox, que reeditan su acuerdo, y con una inversión consolidada que alcanza los 1.380 millones, un 2,52% más que el año anterior.

Vox ha firmado el acuerdo que permitirá sacar adelante estos presupuestos despu8es de que anunciara que había pedido "evitar que inmigrantes ilegales puedan empadronarse en la ciudad" y "dejar sin efecto" la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja para dar su visto bueno a las cuentas.

Unas cuentas 'realistas y equilibradas'

El portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, ha defendido que son unas cuentas que "potencian los servicios públicos y los derechos sociales, disminuyen la presión fiscal e impulsan la actividad empresarial, industrial y comercial". En este sentido, ha afirmado que son unas cuentas "absolutamente realistas y equilibradas".

Aumento en áreas clave y rechazo de la oposición

El proyecto contempla subidas en las aportaciones a diferentes áreas. Tussam recibirá una financiación de 97,7 millones de euros, un 3,22% más, mientras que el Real Alcázar registrará uno de los aumentos más significativos, alcanzando los 21 millones, un 75% más que hace dos años. También se ha anunciado un millón de euros más para la rehabilitación de colegios y un nuevo contrato de mantenimiento de 2,5 millones.

Otras partidas que crecen son las del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), con más de 18 millones; el Instituto Municipal de Deportes (IMD), con 43 millones; y Contursa, que supera los 21 millones. Además, las cuentas registran un aumento en el personal de la Policía Local, con la incorporación de 57 nuevos agentes.

Críticas por los recortes sociales

El PSOE y la coalición Con Podemos-IU han anunciado enmiendas a la totalidad. Los socialistas lamentan la "deficiente gestión" que ha derivado en un "deterioro de los servicios públicos", mientras que, el portavoz de IU, Ismael Sánchez, ha calificado el presupuesto como "no fiable ni justo".