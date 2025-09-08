Sevilla y Panamá se reencuentran bajo la mirada de Santa María la Antigua
El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, visita la Arquidiócesis de Panamá con motivo de los 512 años de la primera diócesis en Tierra Firme
Sevilla - Publicado el
1 min lectura
El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, viaja esta semana a Panamá, del 4 al 10 de septiembre, para participar en los actos conmemorativos de una doble efeméride: los 512 años de la primera diócesis en tierra firme de América, fundada en 1513, y el centenario de la creación de la sede metropolitana panameña.
uNA CORONACIÓN CON acento SEVILLANO
El momento más esperado de la visita tendrá lugar el 9 de septiembre a las 10:00 horas, con la celebración de la Eucaristía en la Catedral Basílica Metropolitana de Panamá. Allí, Saiz Meneses coronará canónicamente a Santa María la Antigua, patrona del país, con una joya realizada en Sevilla por los orfebres Fernando y José Luis Marmolejo, costeada con las donaciones de los fieles.
De sevilla al nuevo mundo
La historia de Santa María la Antigua está estrechamente ligada a Sevilla. En su Catedral conserva una capilla propia desde donde, en los primeros tiempos de la evangelización, partieron marineros y misioneros rumbo a América llevando consigo esta advocación mariana. Cinco siglos después, la coronación pontificia en Panamá se convierte en un símbolo de hermandad entre dos iglesias unidas por la misma fe y la misma Madre.
Esta unión ha quedado patente ya en los días previos a la coronación, con la presentación y bendición de la corona de Santa María la Antigua, acto en el que el arzobispo de Sevilla ha participado junto al nuncio apostólico y al arzobispo de Panamá. Así lo ha compartido Sainz Meneses en sus redes sociales.