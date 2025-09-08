Sevilla y Panamá se reencuentran bajo la mirada de Santa María la Antigua

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, viaja esta semana a Panamá, del 4 al 10 de septiembre, para participar en los actos conmemorativos de una doble efeméride: los 512 años de la primera diócesis en tierra firme de América, fundada en 1513, y el centenario de la creación de la sede metropolitana panameña.

uNA CORONACIÓN CON acento SEVILLANO

El momento más esperado de la visita tendrá lugar el 9 de septiembre a las 10:00 horas, con la celebración de la Eucaristía en la Catedral Basílica Metropolitana de Panamá. Allí, Saiz Meneses coronará canónicamente a Santa María la Antigua, patrona del país, con una joya realizada en Sevilla por los orfebres Fernando y José Luis Marmolejo, costeada con las donaciones de los fieles.

De sevilla al nuevo mundo

La historia de Santa María la Antigua está estrechamente ligada a Sevilla. En su Catedral conserva una capilla propia desde donde, en los primeros tiempos de la evangelización, partieron marineros y misioneros rumbo a América llevando consigo esta advocación mariana. Cinco siglos después, la coronación pontificia en Panamá se convierte en un símbolo de hermandad entre dos iglesias unidas por la misma fe y la misma Madre.

Esta unión ha quedado patente ya en los días previos a la coronación, con la presentación y bendición de la corona de Santa María la Antigua, acto en el que el arzobispo de Sevilla ha participado junto al nuncio apostólico y al arzobispo de Panamá. Así lo ha compartido Sainz Meneses en sus redes sociales.