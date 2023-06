Sevilla es la ciudad que dispone de la mayor red de Centros Integrales de Atención a la Mujer

En un programa especial de COPE con Manuel Salvador, la Delegada y la Directora General de Igualdad del Ayuntamiento junto con personal técnico del Ayuntamiento ponen el foco en las políticas públicas desarrolladas para combatir laviolencia de género en Sevilla.

Primeramente, la violencia de género es aquella que recae sobre la figura de la mujer por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad, es decir, por parejas o ex-parejas. Por tanto, el agresor tiene como finalidad dominar y conseguir el control sobre la mujer. Por ello, se produce de manera continuada en el tiempo y de forma sistemática. Cabe destacar que las mujeres sufren violencia por el simple hecho de ser mujeres, y las víctimas son mujeres de cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico.

Durante el programa, Manuel Salvador mantiene una conversación con Teresa García, Directora de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla; Pilar Bonaño y Elena Moreno, asesoras jurídicas de los Centros Integrales de Atención a la Mujer; Guillermo Castillo, psicólogo de la Unidad contra la Violencia de Género del Servicio de la Mujer.

La ley autonómica (Ley 7/2018, de 30 de julio) incorpora la definición amplia establecida por Naciones Unidas, en 1993, considerando en el artículo 3 que la violencia de género se manifiesta a través de la violencia en la pareja o expareja, el feminicidio, las agresiones y abusos sexuales, el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la trata de mujeres y niñas, la explotación sexual de mujeres y niñas, la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz o forzado, las violencias originadas por la aplicación de tradiciones culturales, la violencia derivada de conflictos armados, la ciberviolencia, la violencia vicaria, la violencia que se ejerce a través de medios de comunicación o publicidad o cualquier otra forma de violencia contra las mujeres que lesione o sea susceptible de lesionar la dignidad, la integridad o la libertad de las víctimas.

Por otro lado, es fundamental entender que la mujer víctima no es un “sujeto pasivo” ante este delito, pues es sujeto activo de estrategias de supervivencia constantes, que muchas veces no le proporcionan una solución definitiva o incluso provocan que se mantenga o se afiance la violencia. Por ello, es necesario no juzgar a la víctima y poner el foco de atención en el agresor, que es quien está cometiendo un delito. “La violencia de género es un problema que lleva sucediendo toda la vida, pero ahora es más visible y se condena a los maltratadores que ejercen violencia”, subraya Guillermo Castillo, psicólogo de la Unidad contra la Violencia de Género del Servicio de la Mujer.

Desde las administraciones públicas es muy importante la sensibilización ciudadana para romper los mitos y las ideas erróneas sobre la violencia de género que favorecen que se sigan minimizando, justificando o negando situaciones de violencia contra las mujeres. Asimismo, la prevención, a través de actuaciones coeducativas que rompan la transmisión de roles y estereotipos de género, va a favorecer la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres y la modificación de las estructuras sociales de desigualdad que son el caldo de cultivo de la violencia de género. “Hacer políticas para que los hombres y las mujeres tengan las mismas oportunidades no quiere decir que se esté favoreciendo a un sexo o a otro. La igualdad no va contra nadie”, matiza Teresa García, Directora de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla.

De hecho, el Ayuntamiento de Sevilla es pionero en políticas contra la violencia de género. En la actualidad, existen ocho Centros Integrales de Atención a la Mujer repartidos por los diferentes Distritos de Sevilla capital. Ofrecen un servicio público, municipal y gratuito para atender las necesidades planteadas por las mujeres, proporcionando información y atención en materia de igualdad y actuaciones específicas ante aquellas situaciones de igualdad y /o discriminación por razón de sexo. Del mismo modo, se atiende de forma integral a mujeres víctimas de violencia de género. En este aspecto, es preciso resaltar que Sevilla es la ciudad de España que cuenta con la mayor red de Centros Integrales de Atención a la Mujer.

Además de la atención integral a las víctimas, también se atiende a las mujeres que demandan información general acerca de recursos sociales, atención o asesoramiento de carácter jurídico, social y psicológico con una perspectiva de género, mujeres víctimas de violencia doméstica, así como en situación de crisis personal y familiar.