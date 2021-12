No hay dos personas que puedan tener el mismo número de afiliación a la Seguridad Social en España. Y no las hay porque ese número compuesto de doce dígitos es único para cada uno de nosotros.

Nos identifica cuando se introduce en cualquier organismo oficial y sólo puede aparecer vinculado con nuestro nombre.

El número de la Seguridad Social nunca cambia una vez que nos ha sido adjudicado y nos lo pedirán siempre para trámites con la Administración Pública. Pero no sólo para ese tipo de gestiones. También figurará en nuestro contrato laboral porque será el dato conocido como la Afiliación a la Seguridad Social de un trabajador.

Curiosidades de tu número de Afiliciación a la Seguridad Social



Ya hemos quedado que tu número es personal, único, te identifica ante la administración , pero además, dice cosas de ti.

Es un código que se compone de doce dígitos. Los dos primeros hacen referencia al número de la provincia que emite la afiliación. Por eso por ejemplo, si eres de Sevilla tu número va a comenzar por 41, es decir, esos dos primeros números coinciden con los del código portas de la provincia de donde seamos.

Son los únicos que dicen tienen en realidad una razón de ser. Los 8 siguientes son ya completamente aleatorios. Eso significa que la Seguridad Social los genera automáticamente cuando alguien se da de alta.

En cuanto a los dos últimos dígitos, tienen una utilidad concreta porque sirven a la Seguridad Social para poder comprobar que la secuencia numérica escrita es correcta.

Pues bien, el número de la Seguridad Social es fundamental y de suma importancia en nuestro día a día. Además de ser necesario en los contratos de trabajo o en trámites con la Administración Pública también nos permite ser atendidos en el sistema sanitario.





Ahí precisamente se genera cierta confusión entre muchos ciudadanos que dan por hecho que el número de la Seguridad Social es el que aparece en la tarjeta sanitaria por defecto. Lo cierto es que eso solo sucede si lo has solicitado por ti mismo o has trabajado anteriormente.

Si no has trabajado o no has hecho ese trámite el número de la tarjeta sanitaria sí corresponde con la Seguridad Social, pero con la de los padres, porque los niños aparecen como beneficiarios de sus tutores legales.

Cuando llega el momento de empezar la vida laboral los españoles deben tener su propio número y es el momento de solicitarlo a la Seguridad Social.

Estos son los trámites para obtenerlo

La vía telemática : Si dispones de certificado digital puedes optar por pedir tu número online en el servicio de Asignación del número en la Sede Electrónica siguiendo los pasos que se indican en la web.

: Si dispones de certificado digital puedes optar por pedir tu número online en el servicio de Asignación del número en la Sede Electrónica siguiendo los pasos que se indican en la web. De manera presencial: si no puedes usar la vía telemática tendrás que optar por el método tradicional y presentar el Modelo TA.1 de Solicitud de afiliación a la seguridad social, asignación de número de seguridad social en la Administración de la Tesorería General.Debes hacerlo en la localidad en la que tengas tu domicilio o donde esté la empresa en la que prestarás servicios. Entre la documentación a presentar se encuentra el DNI o pasaporte.

Así puedes consultar tu número personal de la Seguridad Social



Tras realizar los trámites pertinentes ya estaremos dados de alta y tendremos nuestro propio número personal de afiliación a la Seguridad Social. A partir de ese momento y cuando necesitemos consultarlo para usarlo en algún trámite podemos recurrir a varias vías.





Lo podemos consultar en la tarjeta sanitaria. El número de identificación ya es el mismo cuando es el propio del ciudadano Si en el momento que necesitas tu número no tienes la tarjeta contigo otra opción es consultar una nómina donde figura siempre nuestro número. Si recientemente han solicitado un informe de vida laboral, en ese documento también aparece el número de la Seguridad Social. Si llevas poco tiempo en tu empresa y aún no has recibido tu primera nómina el código también aparece en el contrato de trabajo Cuando te encuentras en paro tu número va a figurar en la resolución de una prestación por desempleo. También puedes encontrarlo en las recetas médicas.

Si ninguna de estas opciones es posibles siempre puedes acudir a la Tesorería o a cualquier Administración de la Seguridad Social o bien optar por la vía telemática

Para ello tendrás que acceder a la Sede Electrónica de la Seguridad Social y elegir la opción 'Duplicado de documento de afiliación' . Tendrás que seguir las instrucciones e identificarte mediante certificado electrónico, usuario y contraseña del sistema de Seguridad Social, sistema Cl@ve o mediante SMS.

Una vez cumplimentado ese trámite la Sede Electrónica te permitirá consultar un duplicado provisional del documento identificativo o del correspondiente de afiliación que podrás descargar en PDF para guardar en tu ordenador e imprimir si fuera necesario.







