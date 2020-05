Rufián ataca a la Monarquía para justificar el IMV, y las redes le dan un auténtico baño de realidad

El que desde ERC y, especialmente, su diputado en el Congreso, Gabriel Rufián, se ataque a la Monarquía o al Rey, es algo que ya se está convirtiendo en habitual. El político independentista no deja pasar una sola oportunidad para lanzar sus críticas contra una institución en la que no cree, a pesar de que se encuentra recogida en nuestra Constitución. Pero claro, al no considerarse español, pues tampoco cree en nuestra carta Magna, aunque depende de para qué cosas, claro.

RUFIÁN, DE NUEVO CONTRA LA MONARQUÍA

Ayer, aprovechando la aprobación por parte del Gobierno de España del Ingreso Mínimo Vital, de manera interesada y oportunista, a través de su cuenta oficial de Twitter, no dudó en comparar esta ayuda con el dinero público que se destina “al año para mantener un palacio y los jardines de Zarzuela”, atacando de esta manera la asignación presupuestaria que tiene la Casa Real.

Ingresar de 400 a 1000€ públicos al mes para sacar a la gente de la cola de un banco de alimentos es de vagos, no como ingresar de 7.700.000 a 8.000.000€ públicos al año para mantener un palacio y los jardines de Zarzuela que es cultura del esfuerzo. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 29, 2020

LAS REDES SOCIALES LE DAN UN BAÑO DE REALIDAD AL POLÍTICIO INDEPENDENTISTA

Un tuit que, como era de esperar, encendió las redes y recibió rápidamente numerosas respuestas. Muchos de los tuiteros aprovecharon la ocasión para recordarle a Rufián el sueldo que él cobra como diputado nacional, “3.000 euros más que Sánchez” de dinero público para, según le acusan muchos, “estar todo el día en Twitter”.

Ingressar 85.000 € públics a l'any per estar tot el dia a Twitter és democràcia.https://t.co/0UBL716msh

— Berenguer de Cruïlles �� (@BRNGRdeCRLLS) May 29, 2020

Tampoco falta quien aprovecha para recordarle que el sueldo que tiene como diputado de ERC en el Congreso "da para bastantes ingresos vitales".

Ingresar 85.000€ para llevar impresoras a reciclar al Congreso da para bastantes ingresos vitales. pic.twitter.com/wUyxJBArrh

Otros internautas le indican al catalán que “hay que ayudar a los necesitados pero la mejor ayuda es generando trabajo”, al tiempo que le indica que ese IMV “debe ser bajo unas condiciones de búsqueda de trabajo o generación de empleo”, mostrando así una de las grandes preocupaciones de muchísimos españoles, que le hacen recelar de esta ayuda, al considerar que serán otorgadas de manera arbitraria.

Si me van a pagar una renta mínima ¿ para qué buscar trabajo? yo haría lo mismo . Creo que esa renta mínima debe ser bajo unas condiciones de búsqueda de trabajo o generación de empleo por parte de autónomos también.

En este sentido, hay quien ha aprovechado distintas publicaciones en diferentes medios de comunicación, para recordar a Rufián el coste que tiene el mantenimiento del sistema de la República en otros países europeos como Alemania, Italia o Francia, asegurando que es “más barata la monarquía española que las Presidencias de República europeas”.

Que dice Gulag Rufián q quiere una República porq es más barata que una monarquía. Mira que hay cosas que se puedan criticar de las monarquías, pero esta...



De media entre un 50% y un 94% más barata la monarquía española que las Presidencias de República europeas

������ https://t.co/pn7K0C91mXpic.twitter.com/ubAVToHNUd — ����������Toro Sentado���������� (@novelinas) May 29, 2020

