Rosario García, Polígono Sur: "Así con este miedo no se puede vivir, allí mandan los clanes"

Ocurría en la madrugada de este lunes en la avenida Victoria Domínguez Cerrato, en las Tres mil viviendas, había menores implicados y uno de ellos, de hecho, está grave en el Hospital. Otro menor ha sido detenido, el único por el momento, y no se descartan nuevas detenciones en un barrio donde los tiroteos es algo ya lamentablemente habitual. Desde la Delegación del Gobierno en Andalucía informan que la investigación sigue abierta tras estos hechos en los que han fallecido dos miembros de uno de estos clanes y que ha dejado a cinco personas heridas fruto de una violenta reyerta entre clanes por rencillas familiares.

Los vecinos están muy hartos de que nadie ponga freno a que estas familias se tomen la justicia por su mano y el resto tengan que vivir con miedo. Rosario García, portavoz de La Plataforma Nosotros También Somos Sevilla, habla de impunidad y así se lo ha hecho llegar al actual alcalde y a los anteriores sobre lo que ocurre en las tres mil. "Se lo he dicho al actual alcalde, a Antonio Muñoz, a Juan Espadas, a Monteseirín, a Zoido, ustedes no mandan allí, allí mandan los clanes" sentencia Rosario que cree que no se hace lo suficiente para frenar la escalada de violencia en un barrio donde también hay buenas personas, asegura que "tienen que actuar de otra manera porque al desarrollarse en plazoletas o en calle los vecinos, que no tienen que ver nada con esto, están metidos en su casa con mucho miedo, y así no se puede vivir"

Soluciones es lo que necesitan estos vecinos y es lo que nos ha planteado Jaime Bretón, Comisionado para el Polígono Sur, que pide a las autoridades "más implicación del gobierno, porque no es normal que haya persona con armas de fuego, y Policía Nacional y la Guardia Civil deberían hacer controles aleatorios para requisar estas armas en el barrio", ya que la proliferación de armamento es una realidad sin control.

Un barrio en el que predomina el tráfico de armas, de drogas y en el que los clanes compiten por el poder. El mismo en el que luego muchos guardan silencio cuando la policía llega a investigar.