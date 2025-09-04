COPE
Robos exprés durante las fiestas de los pueblos: detenida una pareja en El Aljarafe

La Guardia Civil arresta a un hombre y una mujer como presuntos autores de varios robos en viviendas de la comarca sevillana.

La Guardia Civil detiene a una pareja por presunto robo en El Aljarafe
 Guardia Civil.

La Guardia Civil detiene a una pareja por presunto robo en El Aljarafe

Ana Sánchez Germain

Sevilla - Publicado el

1 min lectura

La comarca del Aljarafe ha vivido un episodio de tensión durante las fiestas locales de varios municipios. Según informa la Guardia Civil, un hombre y una mujer, vecinos de Sanlúcar la Mayor, accedieron a varias casas mientras sus propietarios se encontraban fuera, aprovechando las celebraciones, y sustrajeron objetos de valor.

Tras recibir aviso por un intento de robo en la periferia de Olivares, se activó un operativo conjunto con la Policía Local de Albaida del Aljarafe y Sanlúcar la Mayor. Los agentes localizaron a la pareja cuando intentaban trasladar un remolque agrícola robado días antes.

En ese momento, ambos fueron detenidos y puestos a disposición judicial, recuperándose varios objetos robados, incluido el remolque, ya devuelto a su propietario.

 ESTOS SON LOS OBJETOS sustraídos POR LA GUARDIA CIVIL durante la operación  

Estos son los objetos sustraídos tras la detención
Pedro Gil, Portavoz de la Guardia Civil.

Declaración Guardia Civil sobre la detención en El Aljarafe

La operación ha permitido esclarecer varios delitos contra la propiedad y recuperar objetos sustraídos que estaban dispersos en distintos puntos de la comarca. Las investigaciones continúan abiertas para determinar si la pareja pudo estar implicada en otros robos similares en la zona.

