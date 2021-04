Quién ha dicho Feria

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, de un lado está molesto porque se hayan difundido rumores, a su juicio “infundados”, sobre que el Ayuntamiento propicia actividades que pueden generar concentraciones de personas, y de otro porque el Consejero de Salud, Jesus Aguirre se hiciera eco de esos rumores y lanzara una advertencia en ese sentido al gobierno municipal.

Espadas ha sido rotundo y dejado claro que "no habrá Feria de Abril, ni casetas, ni actividades que generen riesgo", así como "nadie ha invitado a los bares a hacer casetas, ni nadie ha invitado a nadie a concentrarse y bailar sevillanas en las plazas de la ciudad", algo que según dijo le ha trasladado también al consejero Aguirre, ya que "aquí nadie da una lección a otros porque se comparte la salud pública como principal referencia".

"No nos inventemos las cosas porque no es así", ha sentenciado a preguntas de los periodistas, tras firmar un convenio en materia de igualdad con empresarios y sindicatos, dejando claro que no sabe "dónde está la polémica". "Son debates en los que parece que queremos crispar un ambiente ya de por sí contaminado y el martes se lo dejé claro al consejero que, como hicimos en Semana Santa, este Ayuntamiento ha sido siempre ejemplo en que cualquier acción", sentencia.

Así, recuerda que todas las actividades que se pongan en marcha, como se ha hecho en otras ocasiones, se consultarán con la Junta de Andalucía como autoridad sanitaria, responsable de que sean visadas además. Espadas pone como ejemplo el parque de atracciones en marcha en la Calle del Infierno de la Feria de Abril.

"No sé donde está la polémica. Tenemos muy claro que no hay Feria de Abril y convocamos a todos los grupos y sectores afectados por y quedamos en desarrollar algunas actividades compatibles con la situación del momento para generar ingresos a esos sectores. Cualquier iniciativa prevista se verá si se pueden o no hacer de acuerdo a la situación de la Covid-19 en el momento de celebración, ya sea un concierto o un pase relacionado con al moda flamenca y, si no se puede, no se harán", subraya.

También el concejal de Economía, Comercio y Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Páez, ha insistido este miércoles en que la intención del Consistorio, más allá de los actos relacionados con la Feria de Abril, "no es trasladar el Real de Los Remedios al centro de la ciudad", al tiempo que ha subrayado que las actividades programadas cuentan con el "beneplácito" de la Consejería de Salud y se han hecho "con las máximas garantías".

En relación a los desfiles previstos de moda flamenca, Páez ha remarcado que los escenarios estarán aforados "siguiendo las instrucciones marcadas por Salud". "No haremos nada al margen de lo que disponga la Consejería. Podemos estar tranquilos". No obstante, el delegado del ramo ha señalado que habrá que ir viendo cómo avanza la pandemia. Paéz ha reconocido que existe preocupación por la evolución de la situación en cuanto al Covid, "pero no haremos nada para poner en peligro a los cuidadanos de Sevilla".

El Ayuntamiento instalará en el centro determinados elementos relacionados con la Feria, como postes e iluminación, a través de Fiestas Mayores, "pero poco más". "No hemos traslado el Real ni estamos promoviendo barras como se está oyendo por ahí", ha asegurado.

Sobre la invitación a que las sevillanas se vistan de flamenca, el delegado municipal ha afirmado que "somos lo suficientemente responsables para salir adonde queramos siempre con las máximas garantías y precaución". "Salvo excepciones, que ocurre en todos los sitios, la gente, en general, está muy concienciada con la situación y cumple las normas perfectamente", ha añadido Páez.

