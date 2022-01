Qué debes hacer con tu Pasaporte Covid si te pones la tercera dosis de la vacuna

El Pasaporte Covid ha quedado completamente integrado en la vida de las personas vacunadas de Covid y es un elemento más que nos acompaña cada día tras descargarlo en nuestro teléfono móvil.

En algunas comunidades españolas es necesario por ejemplo para acceder al interior de establecimientos de hostelería o discotecas y gimnasios.

También es necesario para viajar a determinados destinos nacionales o internacionales.

Hasta ahora ese pasaporte estaba disponible tras haber completado la pauta completa de dos dosis de vacunación, pero con la inoculación de la tercera dosis o dosis de refuerzo la situación de muchas personas cambia.

Sin embargo lo que no cambia es el Pasaporte, es decir, si nos lo habíamos descargado cuando teníamos sólo las dos dosis iniciales puestas debemos saber que al recibir la tercera el Pasaporte no se actualiza de forma automática.





Por tanto para tener en nuestro documento reflejadas las tres vacunas y sus correspondientes fechas debemos volver a solicitarlo por la vía correspondiente y disponible en nuestra comunidad.

El nuevo Pasaporte una vez solicitado estará ya actualizado con todos nuestros datos, las tres vacunaciones y también la nueva fecha de validez del documento porque recordemos , el Pasaporte Covid sólo está vigente durante 9 meses.





La Comisión Europa estableció, el mes pasado, un periodo de validez del certificado Covid digital de la UE de nueve meses (270 días).

Y un apunte más, si en vez de la tercera dosis has pasado el covid y de momento no te has vacunado, recuerda que también es necesario tener actualizado el pasaporte con tu estado actual indicando que has pasado la enfermedad.









