QUANTICA RENOVABLES logra un crecimiento del 25% e impulsa su expansión

Sevilla, 3 de octubre de 2023 – Quantica Renovables, empresa líder en ingeniería solar y autoconsumo fotovoltaico para hogares y empresas que pertenece al Grupo Imagina Energía, continúa con paso firme superando ya en los primeros ocho meses del año un 25% el volumen de facturación total del pasado curso.

La compañía encara el último trimestre del año con optimismo, puesto que ya está en condición de asegurar que continuará incrementando su facturación por sexto año consecutivo en torno a este porcentaje e incluso confía en superarlo a final de año. Esa buena senda de resultados la consolida como uno de los actores principales del sector fotovoltaico, y ahora además con la condición de la cuarta empresa de instalación de autoconsumo solar del mercado español tras su reciente fusión con Imagina Energía. Ambas acumularán en torno a 80MW instalados, 220GWh de suministro de energía y prevén alcanzar los 23.000 clientes, así como una facturación conjunta de 100 millones de euros a cierre de año.

La apuesta por el autoconsumo industrial y el PPA se dispara La propuesta de valor de Quantica Renovables en base a la fórmula “llave en mano” tanto para proyectos domésticos como industriales continúa siendo una de las claves de crecimiento desde el nacimiento de la instaladora en 2017. Desde entonces la compañía se ha especializado en la estructuración de contratos PPA con compañías punteras en diversos sectores de actividad como Danosa, Gama Decor (Grupo Porcelonosa), Inés Rosales o Ilunion (Grupo la Once). A esta fórmula también contribuirá de forma significativa Imagina Energía a partir de ahora, puesto que es uno de los puntos fuertes de expertise de la compañía desarrollado ya con clientes como Grupo Gámiz, Arafarma, Químicas Oro o Nagamohr, entre otros.

Este modelo asegura la competitividad de las empresas sea cual sea la evolución del mercado de la energía a largo plazo ofreciendo un servicio flexible, 100% solar, digital, de calidad y con el compromiso de ofrecer siempre el precio más bajo de la energía. En este sentido, este año nuevos clientes del canal industrial como Grupo IAN, Ibergallus, Bulk Cargo o Rosagrés se han sumado a la propuesta de la instaladora, lo que ha disparado el número de instalaciones en lo que va de 2023 hasta las cerca de 200 empresas. Esa cifra, que supera ya la registrada en todo 2022, supera también la facturación del canal industrial alcanzado solo en este segmento los 21.4M€. Por otro lado, las instalaciones de autoconsumo en el canal residencial también aumentaron un 6% pese a la clara desaceleración en el sector doméstico este año que sufrirá una caída significativa según las previsiones de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

Quantica Renovables supera ya el 90% del volumen del negocio en 2022 en este segmento y espera cerrar el año con un aumento del 20%. La apuesta por el autoconsumo doméstico continúa por tanto contando con el respaldo del consumidor español que este año como particularidad se ha decidido a apostar por sistemas de acumulación que refuercen la efectividad y el ahorro de sus instalaciones. Cerca del 40% de las operaciones se han concretado con esta fórmula lo que duplica también la cifra alcanzada el pasado año. Esa apuesta por las baterías ha contribuido a elevar el gasto medio en un 20%, lo que evidencia que el cliente solar español está dispuesto a apostar por fórmulas innovadoras y a invertir en tecnología puntera en sus instalaciones con el objetivo de lograr un mayor ahorro a medio y largo plazo. Una alianza energética para seguir creciendo Quantica Renovables espera continuar con esta sólida evolución creciendo aún más fuertemente tras su fusión con Imagina Energía con la vista puesta ya en la expansión del negocio a nuevos territorios. Ambas marcas decidieron unir sus caminos el pasado julio con la firme voluntad de reforzar su competitividad en el mercado al crear un nuevo portafolio de soluciones energéticas aún más amplio para sus clientes.

La unión resultante de la fusión de ambas compañías propició el nacimiento de la única empresa capaz de unir instalación propia de autoconsumo solar y comercialización de energía para hogares y empresas. Este hito supone una integración vertical completa del negocio desde la instalación de grandes plantas de generación solar y soluciones de autoconsumo en hogares y empresas, complementándola con suministro de energía renovable de origen solar. Además, ambas reforzarán su capacidad para el desarrollo de nuevas inversiones en soluciones energéticas innovadoras que proporcionen energía solar sostenible en el mercado. “Nos sentimos especialmente orgullosos de continuar multiplicando el valor del sol para nuestros clientes.

Nuestro objetivo es lograr el empoderamiento energético de la sociedad y nada mejor que la fuerza del sol para conseguir la transición energética definitiva tanto para grandes industrias como para pymes y particulares.”, asegura Alfonso Garcés, Director General de Quantica Renovables. “Es una gran satisfacción comprobar la imparable evolución de Quantica Renovables. En Grupo Imagina estamos convencidos de su enorme potencial de crecimiento en el mercado español y por ello decidimos apostar recientemente por integrarnos para seguir acercando la energía solar a hogares y empresas de la forma más competitiva. Esta buena senda de resultados no hace más que subrayar que la unión de fuerzas entre ambos equipos augura grandes posibilidades y nuestra firme apuesta por liderar el segmento de energía solar en nuestro país”, asegura Santiago Chivite, Director General de Grupo Imagina. Además, la compañía recibió este pasado viernes la distinción de Excellence EPC of the year en el IV Congreso sobre el almacenamiento de la energía solar en España que distingue aquellas empresas de ingeniería, contratación y construcción del ámbito energético que alcanzan niveles de excelencia en su actividad como es el caso de Quantica Renovables