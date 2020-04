El proyecto de un sevillano para acercar a enfermos de coronavirus con sus familias que ha emocionado a todos

El confinamiento al que obliga la lucha contra el coronavirus y que en el caso de los afectados se transforma en aislamiento absoluto , ha sido uno de los motivos que ha servido de inspiración a Cristóbal para poner en marcha su idea.

Aunque no está viviendo la enfermedad desde primera línea, sí es testigo casi directo porque su hermana y su esposa son sanitarias y a través de ellas “conocí el calvario que estaban pasando algunos pacientes por el aislamiento y sobretodo los mayores afectados que aún estando en planta por sus características y por no dominar las nuevas tecnologías no eran capaces de contactar con sus familias con el móvil”.

La situación es peor aún en los casos de pacientes ingresados en la UCI que no se encuentran en condiciones de usar sus móviles y que en algunos casos desgraciadamente fallecen sin que sus familias se puedan despedir de ellos aunque sea a través de una pantalla.

MÓVILES PARA ACERCAR LOS PACIENTES A SUS FAMILIAS

Así puso en marcha su proyecto, el de donar móviles a los hospitales para que el personal pudiera servir de intermediario entre los pacientes y sus familias, y para ayudar a los mayores a que las nuevas tecnologías les permitan un vínculo con sus seres queridos o incluso, en los casos más graves, de los enfermos que no superan el Covid-19 que puedan tener un último contacto antes de fallecer.

Cristóbal sabe bien lo que supone no poder decir adiós a un familiar que fallece. Lo sufrió hace seis meses, tras perder a su padre “de manera repentina y sin poder decirle gracias”.

100 TELÉFONOS MÓVILES REPARTIDOS EN HOSPITALES

Por eso, porque sabe de lo que habla, sabe lo que se sufre y sabe lo que se siente. De ahí que, fruto de su empeño, haya conseguido impulsar esta campaña y reunir hasta 10.000 euros y adquirir 100 teléfonos móviles que ha ido repartiendo por los grandes hospitales de todas las provincias andaluzas.

Con estos teléfonos lleva consuelo y compañía a los enfermos y aunque no sea un proyecto para “ hacer bajar el número de contagios, sí lo es para reducir un poco el dolor que el aislamiento provoca” e incluso en los casos terminales, permite a los pacientes aislados y a su familia decirse adiós.

También te puede interesar: