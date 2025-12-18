El Plan de Navidad de Sevilla llega por la vía de urgencia al Pleno de este jueves

El Ayuntamiento de Sevilla celebra este jueves el último Pleno ordinario del año con el Plan de Navidad de la Policía Local y la aprobación del convenio urbanístico sobre el Canal de la Expo como principales temas.

El Plan de Navidad vuelve a la sesión tras su rechazo en el último Pleno del 26 de noviembre por los tres grupos de la oposición. Esta vez, la Comisión de Hacienda no aprobó el pasado lunes su entrada en el orden del día por lo que el Gobierno municipal llevará el asunto a través de la vía de urgencia.

Este Plan ha sido apoyado por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), el sindicato mayoritario de la Policía Local, mientras que CSIF, SPLS y CCOO votaron en contra junto con la abstención de UGT. Con su aprobación entraría en vigor del 19 de diciembre al 6 de enero "levantándose" el Plan de Emergencias en Nivel 1 activado por el Consistorio el 28 de noviembre.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, hacía este lunes un "llamamiento a la responsabilidad" de los partidos políticos para sacar adelante el plan. "El plan de navidad no es un capricho del alcalde de Sevilla, el plan de navidad lo que pretende es que haya más policías en la calle en estas navidades en Sevilla", afirmaba.

Vox ha indicado su voto en contra a la propuesta. "La única diferencia es que la cantidad económica es menor, pero aún así hablamos de 4,6 millones de euros y que cuenta con el apoyo de un sindicato, no de todos", afirmaba la portavoz del grupo, Cristina Peláez. PSOE y Con Podemos-IU también han mostrado su rechazo.

DOS PROYECTOS URBANÍSTICOS A DEBATE

El Pleno va a debatir aprobar el Convenio urbanístico firmado entre la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y el Ayuntamiento para la modificación de la ordenación urbanística en el Canal Expo y los Jardines del Guadalquivir.

El Ayuntamiento se haría cargo de los Jardines del Guadalquivir, que suman 80.000 metros cuadrados de zona verde, y gana una parcela situada en el número 44 de la calle Doña María Coronel y otra en Simón de Pineda, número 23, que actualmente usa la Hermandad de la Milagrosa.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, aseguró en octubre que "en un futuro, ese espacio tendrá un uso terciario con zonas verdes, más de 200 aparcamientos y limitando el uso para hoteles".

En Urbanismo, el Pleno también debate el estudio de ordenación de la manzana IMA-1 situada en la Avenida Vía Apia en Amate. El estudio tiene por objeto el cambio de uso de la parcela de industrial mixto a terciario, hotelero y residencial, con una superficie catastral de 22.786 m2.

EL PP PIDE EN UNA MOCIÓN LA APERTURA 24 HORAS DEL AEROPUERTO

El Grupo Municipal del Partido Popular llevará al próximo Pleno una propuesta para ampliar el horario del Aeropuerto de Sevilla a las veinticuatro horas al día, una iniciativa sustentada en el "notable incremento" de pasajeros, en la necesidad de ampliar de la zona de mercancías para abastecer al aeródromo, dado que "mueve once millones de kilos de carga, siendo el aeropuerto de Sevilla el que más tráfico de esta naturaleza registra en Andalucía" y fomentar la conexión directa con Estados Unidos, calificada como un "deseo histórico" del aeródromo.

En la última parte del Pleno, habrá dos preguntas ciudadanas. La primera de la Asociación de Vecinos Nuestra Señora del Carmen de Triana sobre problemas de convivencia e infraestructuras en la Barriada de El Carmen de Triana. La otra, es de una particular sobre el contenedor de recogida de basuras en la Plaza Almirante Espinosa.