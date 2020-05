Un periodista catalán de TV3 ridiculiza al pintor universal Velázquez para mofarse del acento andaluz

Llueve sobre mojado. Cuando todavía no se han apagado los ecos por la polémica pregunta sobre el acento andaluz formulada hace unos días por Pablo Motos, presentador de ‘El Hormiguero’ de Antena 3, en el transcurso de una entrevista a su nuevo compañero de cadena, el sevillano de Alcalá de Guadaíra Roberto Leal.

En dicha entrevista, a Motos no se le ocurrió otra cosa que preguntar al alcalareño, próximo presentador del concurso ‘Pasapalabra’, a raíz de la rapidez con la que hay que leer ciertas preguntas a los concursantes, que "¿con el acento andaluz qué vas hacer, lo vas a suavizar, lo vas a dejar?" a lo que Leal, siempre elegante, le respondió que “no tiene nada que ver el acento con la pronunciación o la dicción”.

NUEVOS ATAQUES AL ACENTO ANDALUZ

Ahora, el protagonista de este nuevo ataque al acento andaluz es un catalán. Se trata de Jair Domínguez, colaborador en el programa ‘Está pasando’, uno de los espacios más polémicos de TV3, la televisión pública autonómica catalana, quien ha vuelto a incendiar las redes sociales con un polémico tuit, en el que se burla de la forma de hablar de los andaluces, usando para ello, incluso, la figura de uno de los sevillanos más ilustres, el maestro universal de la pintura Diego Velázquez.

Domínguez, señalaba en su mensaje de Twitter que “no puedo evitar pensar que Velázquez, genio de genios, precursor de todo e inventor del impresionismo 200 años antes de tiempo, cuando hablaba he be like ‘ke paza illo ole ole ke arte mi arma’”.

No puc evitar pensar que Velázquez, geni de genis, precursor de tot i inventor de l’impressionisme 200 anys abans d’hora, quan parlava he be like “ke paza illo ole ole ke arte mi arma”. — Jair Dominguez (@sempresaludava) May 5, 2020

Y como era de esperar, las críticas no han tardado en llegar, pues son muchos los que se han sentido ofendidos con las palabras de este colaborador de la televisión pública catalana, al que han llamado “mononeural”, “supremacista”, “borderline”, “racista”, entre otros calificativos por sus desafortunadas palabras.

Hay que le dice que “para decir ese tipo de sandeces te sirve con la única neurona que tienes”.

No si pensar lo que es pensar no creo que lo hagas mucho majete.....para decir ese tipo de sandeces te sirve con la única neurona que tienes pic.twitter.com/0ZwwfczzXg — maria (@maricolchones) May 7, 2020

O quien alude al "trauma" que tiene con un apellido “catalán” como el suyo, Domínguez, para intentar averigua de donde viene ese catalanismo que profesa tan aférrimamente.

El pedasso de trauma que tiés con tu apellío, mi arma. — Anna Cristina (@annacristi66) May 7, 2020

LARGA LISTA DE POLÉMICAS DE JAIR DOMÍNGUEZ

Esta nueva polémica de Domínguez, se suma a una larga lista que ya tenía a sus espaldas el colaborador de TV3.

Entre ellas, una de las polémicas más sonadas fue precisamente en el programa 'Esta Pasando' cuando, al comentar la famosa escena de Dani Mateo sonándose con la bandera de España, Jair señaló que “si el problema son los mocos, tengo la solución” y empezó a aspirar sobre la bandera nacional de una manera tan exagerada que el propio presentador del programa, Toni Soler, le gritaba: “Te has esnifado una barra”, a lo que éste contestaba: “¡Me siento como la cabra de la legión!”.

Dani Mateo es nega a declarar després de demanar perdó pel gag de la bandera #EstàPassantTV3

> https://t.co/IAgJEuOKxPpic.twitter.com/NE8ASa7O3q — Està passant (@estapassanttv3) November 26, 2018

Sus comentarios han llevado incluso a la propia cadena autonómica a revisar su “libro de estilo”, tras el insulto que Domínguez profirió contra la dirigente popular Cayetana Álvarez de Toledo, a la que llamó “retrasada”, días antes de las Generales del 10-N.

Aunque Jair también es polémico en su faceta como escritor, donde ha publicado libros tan controvertidos como “99 cosas que debemos aniquilar si queremos ser independientes” o “Jesuscristo era marica”.

CONDENADO POR EL PROPIO PARLAMENTO CATALÁN

A tal extremo llegan los ataques de este personaje que, ya en marzo del pasado 2019, el Parlamento de Cataluña, a instancias de Ciudadanos y con los votos a favor de todos los grupos de la Cámara, incluidos JxCat y ERC, y la única abstención de la CUP, "condena los insultos xenófobos y machistas y/o homófobos de colaboradores de los medios de la CCMA como Toni Albà y Jair Domínguez contra políticos constitucionalistas como son Inés Arrimadas y Miquel Iceta, y declara que el insulto, la deshumanización y el desprecio no pueden ser nunca camuflados como sátira", tal y como varios diarios catalanes publicaron en su momento.

También te puede interesar: