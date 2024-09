Nueva concentración en Isla Mayor contra los mosquitos transmisores del virus del Nilo

La plataforma ciudadana que exige un refuerzo de las medidas contra los mosquitos transmisores del Virus de la Fiebre del Nilo Occidental, convoca una nueva concentración en Isla Mayor. Es la tercera movilización de este verano y tiene lugar a las 19:00 horas en la Plaza de Federico García Lorca, frente al Ayuntamiento. Una vez más, los vecinos piden soluciones efectivas para luchar contra los mosquitos que propagan el virus. Debido al goteo incesante de nuevos casos, reclaman que se de un paso adelante para lograr el desarrollo de una vacuna y medidas de prevención. También plantean la necesidad de elevar la situación a instancias europeas y a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hasta el momento, el virus ha causado cinco muertes en la provincia de Sevilla durante este verano y ha afectado a decenas de personas. Las víctimas mortales son dos personas de Coria del Río, una de Dos Hermanas, una de La Puebla del Río y otra vecina de Coria del Río, todas personas mayores, algunas con patologías previas. Además, la semana pasada, la Consejería de Salud notificó diez nuevos casos de infección por picadura de mosquito en diversos municipios, incluyendo Dos Hermanas, Coria del Río, Los Palacios y Villafranca, Gerena y Carmona, a los que recientemente se sumaron casos en San Juan de Aznalfarache y Huelva.

“Un problema que no va a parar”

Juan José Sánchez, portavoz de la plataforma ciudadana, ha advertido que la problemática "no va a parar" hasta que lleguen las temperaturas más frías del otoño, que dificultan la reproducción de los mosquitos. Además, Sánchez alerta de que hay muchos casos de infección que no son contabilizados porque no presentan síntomas graves. Para el portavoz de la plataforma está claro que este verano “las administraciones están actuando tarde para combatir a los mosquitos transmisores”.

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha el I Plan Estratégico Andaluz para la Vigilancia y Control de Vectores Artrópodos con incidencia en salud (PEVA)que obliga a los municipios afectados a desplegar planes de fumigación preventiva. Sin embargo, los ayuntamientos exigen más implicación de la Junta para que el coste de estos trabajos no recaiga exclusivamente en ellos.

Medidas urgentes contra los mosquitos

Ante esta situación, la Diputación de Sevilla ha contratado por más de un millón de euros a dos empresas de desinsectación para reforzar los planes municipales en los pueblos más afectados. No obstante, el portavoz de la plataforma advierte que “todo indica que el problema va a más” y pide a las autoridades locales que recurran a Europa y la OMS para que la situación en Sevilla y Andalucía sea escuchada.

La plataforma también demanda actuaciones preventivas durante todo el año, tratamientos más tempranos contra las larvas, la aceleración de la investigación de una vacuna, la liberación de mosquitos estériles, la introducción de depredadores naturales como murciélagos y aves, y la creación de servicios especializados en centros de salud y hospitales para tratar esta enfermedad.