Se niegan a quedarse sin feria y montan la caseta en la azotea de casa: “Ningún bicho nos robará la alegría”

A las doce de la noche de ayer miércoles debería de haber arrancado, con el tradicional alumbrado, la feria que tiene el honor de ser la más antigua de todas cuantas se celebran en Andalucía y que, además, sirve como pistoletazo de salida para este tipo de celebraciones en nuestra tierra.

Nos estamos refiriendo a la Feria de Marinera del Alcor, que en este 2020 hubiese cumplido su 579 aniversario y la cual es vivida de manera muy intensa tanto por los propios maireneros, como por numerosos vecinos de los pueblos colindantes que no dejan pasar la oportunidad para disfrutar de ella.

Una edición que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, como ya sabemos, ha impedido que se celebre. Sin embargo, Jesús y Manuel, estos dos vecinos lo han tenido claro y, como ha asegurado el primero de ellos en redes sociales: “confinados sí, pero ningún bicho nos robará la alegría”.

Así, le han echado imaginación al asunto y, casi sin querer, van a celebrar una feria muy especial en su propia casa, gracias a la Caseta “Los Confinados” que han instalado en la azotea de su domicilio, en la calle Tonás del citado municipio sevillano.

Una caseta, evidentemente particular, pues así lo obliga este confinamiento, pero a la que no le falta un detalle como se puede apreciar en las imágenes. Toldos blancos y verdes, farolillos rojos y blancos, espejos, cortinas y, como no, hasta una pañoleta realizada expresamente para la ocasión.

CASI SEÍS SIGLOS DE FERIA EN MAIRENA DEL ALCOR

La importante historia que acumula a sus espaldas la Feria de Mairena del Alcor es tal, que cuenta con la declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional, marca con la que se reconoce su antigüedad.

De hecho, fue en el año de 1441 cuando el rey Juan II de Castilla, mediante una concesión a Pedro Ponce León, por aquel entonces señor de Mairena, habilitó al municipio para celebrar esta feria. Se trataba de una manera de apoyar la repoblación del lugar, facilitando el abastecimiento de productos y la movilidad de los ganados en la comarca.

De esta manera, esta feria casi seis veces centenaria ya se celebraba cuando el mundo aún no conocía ni las Américas, descubierta por Colón en 1492, o cuando se creía todavía que la tierra era plana pues nadie había conseguido dar aún la primera vuelta al mundo, circunnavegación a la tierra que completaría la expedición de Magallanes y Elcano en 1522, tras tres años de viaje.

