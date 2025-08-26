Una mujer sevillana pide al SAS más de 400.000 euros por diagnosticar estrés cuando sufría un tumor

Una mujer sevillana de 37 años, ha interpuesto una demanda judicial contra el Servicio Andaluz de Salud. Fue diagnosticada de estrés. Pero en realidad sufría un tumor cerebral.

El proceso empezó el 9 de enero de 2023 cuando la paciente acudió a la consulta de un centro de Salud. Hasta un año después no supo realmente lo que tenía. Acudió hasta en siete ocasiones más con sudoración fría, palidez, debilidad generalizada, que la obligaba a tener que reposar para no perder la conciencia o sufrir obnubilaciones, junto a contractura de cervicales y temblores en la mano izquierda.

El resultado era siempre el mismo. Antidepresionvos, relajantes, y dolencias achacadas al estrés y al trabajo.

Hasta febrero de 2024 no le realizaron una resonancia magnética craneal. Ahí sí, un año después le diagnosticaron un tumor cerebral.

Ahora pide una indemnización de más de 400 mil euros. Su caso lo defiende el abogado José Antonio Sires quien confirma en COPE Sevilla que la demanda inicial fue de 200 mil euros de indemnización, pero que las pruebas reunidas en el expediente han hecho que se modifique la cuantía y que el importe duplique lo inicialmente previsto.