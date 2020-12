Monseñor Asenjo pide a la Santa Sede que acelere su relevo

Monseñor Juan José Asenjo, se ha dirigido por carta a la Archidiócesis para comunicar que, debido al agravamiento de sus problemas oculares,ha solicitado a la Santa Sede que acelere el trámite de su sustitución.

El Arzobispo ya presentó su renuncia el pasado mes de Octubre como es preceptivo al cumplir 75 años ; sin embargo ahora , según indica en la carta , su acción pastoral esta "muy mermada" porque no puede leer ni escribir .

En su escrito recuerda que ya en junio del año pasado sufrió un “grave problema ocular en el ojo izquierdo que me conservó la vista periférica, pero no así la visión central ni los detalles de las cosas” y añade que el pasado 13 de noviembre tuvo “un problema semejante en el ojo derecho con una hemorragia masiva, infección y dolores enormes, casi insufribles”. Explica también que ha sido operado dos veces “sin encontrar de momento una palpable mejoría”, concluyendo que “lo más probable es que no lo recupere”.

Asenjo ha dado a conocer su situación con absoluta sinceridad en esta carta que ha remitido a los sacerdotes, diáconos, seminaristas, consagrados y laicos de la Archidiócesis, a quienes ha pedido que recen por "el nuevo pastor que la Iglesia pronto nos enviará, para que el Señor le conceda las entrañas, el estilo y el corazón del Buen Pastor que no vino a ser servido sino a servir"; así como por el propio monseñor ante la situación que está atravesando.

En la misiva, el Arzobispo reconoce que esta “sufriendo mucho, como nunca sospeché. Todo lo acepto como permitido por nuestro Padre Dios para mi purificación y santificación", afirma, añadiendo que su oración en esta temporada se dirige a la alabanza, agradecimiento y intercesión, "con el corazón lleno de nombres, todos los hermanos que la Iglesia me ha confiado".

Finalmente recomienda a los sacerdotes de la archidiócesis que deben “seguir en el tajo con la misma entrega e ilusión de siempre. Los obispos pasamos. Sois los sacerdotes los que dais continuidad a la acción pastoral y los que tenéis que mantener enhiesto el pabellón de la fidelidad, la caridad pastoral y la entrega a vuestros fieles".

La urgencia de Monseñor Asenjo para que se adelante el nombramiento de su sucesor se debe también a que , el que hasta ahora ha sido su apoyo, el que fue Obispo de Sevilla , monseñor Santiago Gómez Sierra, ha tomado posesion recientemente como nuevo Obispo de Huelva.

