Más pueblos con todo cerrado por superar la tasa mil

El Comité Territorial de alerta de Salud Pública Alto Impacto de la provincia de Sevilla ha acordado el cierre perimetral de diez pueblos, al superar la tasa de 500 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que cuatro de ellos contarán también con el cierre del comercio no esencial al situarse por encima de la tasa de mil contagios en 14 días, como es el caso de Almadén de la Plata, El Garrobo, Los Molares y Pilas.

La reunión, celebrada este miércoles por vía telemática, ha sido presidida por la delegada territorial de Salud y Familias en Sevilla, Regina Serrano, con el objetivo de analizar los datos epidemiológicos en la provincia de Sevilla de acuerdo a la tasa de incidencia actualizada a este miércoles.

La vigencia de las medidas será de siete días, desde las 00,00 horas del viernes 2 de abril tras su publicación en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Según la información de la Consejería de Salud y Familias, recogida por Europa Press, el número de pueblos que cuentan con cierre perimetral son diez, dos menos que la pasada semana, tras salir de esta situación Cazalla de la Sierra y Paradas.

Entre ellos, se encuentran Brenes (560), Constantina (886,8), Fuentes de Andalucía (559,3), Montellano (638), El Pedroso (896) y Villanueva del Río y Minas (618,9); mientras que por encima de mil están Almadén de la Plata (1.606,7), El Garrobo (1.534,5), Los Molares (1.080,2) y Pilas (1.118,1).

En este marco, cabe señalar que no hay ningún nombre nuevo entre los diez confinados, aunque sí cambia la configuración ya que la pasada semana eran sólo dos los que superaba los mil casos --Almadén y El Pedroso-- mientras que siete días después son cuatro los que tendrán cierre de la actividad no esencial. Así, El Pedroso, al bajar de mil, sólo tendrá cierre perimetral, mientras que Almadén mantiene su situación de la pasada semana y El Garrobo, Los Molares y Pilas, que ya estaban cerrados, ahora suman la suspensión del comercio no esencial.

En este marco, Sevilla cuenta con una tasa de 141,1 en la provincia y de 132,2 en la capital tras sumar este miércoles otros con 360 positivos y tres muertes por Covid-19. Además, la provincia registra 296 curados más, así como 197 hospitalizaciones, de las que 49 pacientes están en UCI.

NIVELES SANITARIOS

En cuanto a los niveles sanitarios, los Distritos Sevilla (132,2) y Este (90,4) se encuentran de forma íntegra en el nivel de alerta 2; mientras que el Distrito Aljarafe (147,9) y el Sur (118,4) también están en ese nivel de alerta 2, a excepción de los municipios de Pilas y Los Morales, respectivamente, ambos con niveles 4 grado 2. De su lado, el Distrito Norte (219,3) continúa en nivel de alerta 3, excepto Almadén de la Plata y El Garrobo, que están en nivel de alerta 4 grado 2.

Los umbrales que marcan los niveles están publicados y tienen en cuenta seis indicadores: incidencia acumulada (IA) a 14 días, IA en mayores de 65 años, pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA), porcentajes de trazabilidad, índices de camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) e índice de hospitalización. Son los seis parámetros que aplican todas las comunidades autónomas.

Los comités territoriales de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto realizan un seguimiento continuo de la situación epidemiológica en sus provincias e informan sobre la necesidad de mantener o modular los niveles de alerta y sus grados según el riesgo sanitario y la proporcionalidad de las medidas. Se reúnen cada jueves para evaluar la situación de los municipios.

