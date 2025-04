Marisol Bizcocho:"En las sevillanas es donde me siento más libre, ahí es donde doy el 100 %”

La pasión entra por la puerta, llega feliz y contenta porque las sevillanas de Marisol Bizcocho de este 2025 son imparables y viene a hablarnos de ellas.

Marisol Bizcocho llega hasta Sevillanísima como cada año cargada de ilusión, sin embargo este año se le ve un brillo especial en los ojos, las sevillanas que José León ha escrito para ella 'son hechas a medida', unas sevillanas que definen a la artista como hasta ahora nadie la había definido, 'Rebelde como los vientos' es el título de las mismas donde nos adentramos en la personaldad de la de Coria y su forma de entender la vida. “Cuando las escuché me pregunté cómo este hombre ha podido entrar dentro de mí tanto sin conocerme, a lo que él me contestó, eso crees tú, que no te conozco...”.

Las sevillanas son de corte flamenco y según la artistas “Sevillanas que se aprietan tela, no se deja ni un detalle de mi personalidad atrás”.

Cope Sevilla Marisol Bizcocho en Cope Sevilla

Feliz y satisfecha con el resultado, Marisol nos ha contado que ha sido como volver a sus origenes, quería reivindicarse con ellas, “Nunca he dejado las sevillanas pero he explorado otros estilos y con estas quería volver un poco a mis raices y que sigo estando aquí y este hombre la ha clavao!” se le nota la ilusión por trabajar con José León y el buen entendimiento que ha habído entre ambos, tanto es así que el autor le ha dicho “que le va a cortar más trajes a media” refiriendose a más colaboraciones juntos, de hecho las segundas sevillanas de León para Marisol Bizcocho saldrán a finales de Abril o principios de Mayo.

Verla como un niño con zapatos nuevos te contagia esa alegría y esa ilusión por lo que ya ha visto la luz y por lo que ha de llegar pronto y ese brillo tan particular que trae en los ojos nos hace creer que aún hay esperanza por tener expectativas.

“ Hacia un tiempo que no encontraba esas sevillanas que me apretara porque yo tambien compongo y a la hora de encontrar un compositor me cuesta trabajo porque aunque me falta aún por aprender, tengo muy claro lo que quiero y José León me ha devuleto las ganas de hacer sevillanas”

La repercusión que tuvo esta sevillana al subirla a las redes ha sido de tal impacto que en la primera media hora ya tenia más de 300 comentarios y miles de reproduciones.

Otra manera de iluminarle la cara a Marisol es hablar con ella de la relación tan especial que tiene con su público “Esto es una locura que a mí me da la vida” y al preguntarle que le da a su publico responde rotunda “yo no doy nada que no esté dentro de mí, doy lo que tengo”.

Cuando hablas con ella se nota la madurez personal de estos años, sigue quedando la esencia de aquella chiquilla que acudía a una de las primeras entrevistas temblando por los nervios y la falta de costumbre con tan sólo 25 años, hoy es una mujer curtida en mil batallas a pesar de su extrema juventud que tiene claro lo que quiere y lo que no y que ha llegado a los estudios de Cope Sevilla con la ilusión de una niña una mañana de Reyes pero en vez de un juguete lo qu etrae bajo el brazo es su esencia en forma de Sevillanas, nos vemos en Sevillanísima Dos Hermanas el 25 de Abril Marisoli!!!