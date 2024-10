María Morales, presidenta de ASAJA Sevilla: "Soy fiel defensora de crear pequeñas balsas para aprovechar las escorrentías de la lluvia como solución a la sequía"

Afrontar la sequía es uno de los principales retos de la nueva presidenta de Asaja, María Morales, que en los micrófonos de Herrera en Cope Sevilla ha reconocido que estas lluvias vienen de maravilla al campo sevillano, especialmente a cultivos como el de la aceituna y los cítricos. "Estábamos muy preocupados porque septiembre se ha ido y no ha llovido nada, pero este principio de octubre viene con esperanza y hay varios cultivos importantes como la aceituna, el cítrico y los cereales de invierno que les viene fenomenal". El algodón, asegura, es el único cultivo al que puede que no le haya dado tiempo a cosechar y les haya sorprendido el agua, aunque esperan que haya sido al menor porcentaje posible de las explotaciones.

Morales defiende que la sequía es una cuestión que debería tratarse "sin descanso", las 24 horas y cree que existen soluciones que ya están aprobadas y consensuadas, que no se están llevando a cabo y de las que ella es fiel defensora. "La creación de pequeñas balsas en muchos puntos de la provincia y de Andalucía servirían, además de para la extinción de incendios, para acumular la lluvia y que se aprovechen las escorrentías, sería la solución a la falta de agua en el campo".

Cree que, en este sentido, habría que buscar ubicaciones importantes y deberían ser expertos en la materia, "que los hay" los que deberían llevar a cabo estas infraestructuras tan necesarias, "por ejemplo en Écija y en Estepa, que darían mucha vida a agricultores y ganaderos”.

retos de asaja

En una provincia, eminentemente agraria, como la de Sevilla, primera productora de España de arroz, algodón, aceituna de mesa, trigo duro, girasol y también naranjas, todo lo que ocurra en el campo es más que importante. Una idea que comparte la nueva presidenta, María Morales, que conoce el campo y conoce los retos de ASAJA. Es mujer agricultora, hija y nieta de agricultores, cultiva cítricos y cereales, y por eso a problemáticas como la del agua se suman otras como la de la cadena de valor.

"No solo hay que producir, hay que producir bien, sano y que en medio no se quede el valor de los productos que luego ves en el supermercado un 20% más caro de lo que se ha vendido", cree que hay que empoderar al agricultor y dignificar su trabajo porque "la comida no es eterna" y traer productos más baratos tendrá sus consecuencias en nuestra economía.

Precisamente alertan desde Asaja la bajada a la mitad, en los últimos 10 años, del consumo de naranjas y mandarinas en la provincia de Sevilla siendo un cítrico al que asegura hay que empoderar porque "se recolecta aquí y su calidad es mucho mejor por nuestro clima del que viene de fuera".

Sobre la postura del gobierno de la nación en materia agrícola, Morales se muestra decepcionada porque "parecía que el ministerio estaba más comprometido con el campo andaluz y con los productos agrícolas, pero han hecho un giro de 180 grados y han ido contra él perdiendo entre 114 y 120 millones de euros cada año en la PAC". Eso multiplicado por cinco años, que es el periodo de la PAC, dice, son 500 millones de euros, lo que ha perdido Andalucía solo por decisiones arbitrarias sin contenido técnico ni económico.