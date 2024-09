María José, trasplantada de médula ósea: “He tenido suerte, hay compañeros que se han quedado por el camino”

Cuando a María José le preguntas por Alemania, su sonrisa se hace enorme y sus ojos brillan. Desde hace un año, su vinculación con ese país es especial. En su casa no faltan las banderitas de Alemania. Y hay una razón para eso sea así.

Hace un año cuando el mundo se detuvo, cuando un diagnóstico le hizo “frenar en seco”, su vida cambió. Le pusieron nombre a su enfermedad un 18 de diciembre, antes de Navidad y reconoce que “no sabía nada de la leucemia, lo único que relacioné fue leucemia igual a muerte”. Ese día sientes “incertidumbre, desconocimiento, agobio, una sensación de no saber qué va a pasar con tu vida”.

Y lo que pasa es “que te cambia todo, tu cuerpo te dice María José, para y ya no eres la misma”.

Entonces empieza otro proceso. Y llegas a un punto en el que se “te dice que vas a trasplante de médula, que es la única forma que tienes para salvar tu vida y se acude al REDMO, que es donde se trata de encontrar a un donante compatible contigo”.

Ahí empieza ese otro camino de ”incertidumbre”. En el caso de María José, esta mujer sevillana de 50 años tuvo “mucha suerte, me siento afortunada porque hay compañeros que se han quedado por el camino”.

Ella fue compatible con una “persona altruista, un joven alemán” que decidió ser donante de médula. Por eso María José tiene esa especial vinculación con Alemania y “cada día agradezco a ese alma altruista que me salvó la vida, gracia a él estoy aquí, sí, me siento una afortunada”.

Cómo ser donante de médula: “Un compromiso de por vida”

Ahora María José acompaña a personas que están pasando por lo mismo que ella pasó en la Asociación de Trasplantados de Médula Ósea de Sevilla y ofrece apoyo, aliento y acompañamiento. Además explica con detalle cómo es el procedimiento para convertirse en donante de médula, a quienes se acercan a informarse sobre esta posibilidad.

A todos les insiste en que es un “compromiso de por vida”, porque no te llaman en un día o dos, pueden pasar meses, años “y cuando te contactan, puede que pienses que no te viene bien, pero tienes que darte cuenta de que la vida de una persona está en tus manos”.

¿Cómo hacerme donante de médula ósea?

Ser donante voluntario significa aceptar firmemente el compromiso moral de donar progenitores hematopoyéticos de médula ósea o de sangre periférica a un enfermo de cualquier parte del mundo que, sin disponer de familiares compatibles, requiera un trasplante. El único requisito inicial es cumplimentar un formulario y someterse a una pequeña extracción de sangre con el fin de determinar su grupo de histocompatibilidad.

¿Quién puede ser donante?

Puede incluirse en la Red Mundial de Donantes de Médula Ósea, a través de REDMO, toda aquella persona de edad comprendida entre los 18 y 40 años que disfrute de buena salud. El criterio de buena salud consiste en no sufrir enfermedad cardiovascular, renal, pulmonar, hepática o hematológica, u otras afecciones crónicas que requieran tratamiento continuado, y no tener antecedentes, o riesgo de haber padecido infecciones por los virus de la hepatitis B, C, o del sida.

¿Cómo inscribirme en REDMO?

Basta con seguir las siguientes instrucciones:

Acuda al Centro de Transfusión o a cualquiera de las colectas móviles programadas mensualmente donde podrá ser informado sobre la donación, aclarar todas las dudas que pueda tener y donde le realizarán las pruebas de compatibilidad.

Es muy importante leer con detenimiento el documento de Consentimiento Informado así como el reverso del documento de inscripción en el Registro.

A partir de este momento la información proporcionada y los resultados de las pruebas de compatibildad quedarán registrados en la base de datos REDMO. Una vez codificados y protegidos de acuerdo con la Ley de Protección de Datos 15/1999, sus datos de compatibilidad quedarán integrados en la Red Mundial de Donantes de Médula Ósea.

Si apareciera algún paciente compatible con usted, sería citado para realizar una analítica de confirmación. Por este motivo es necesario que sus datos estén siempre actualizados, comunicando al CRTS, o bien a la Fundación Josep Carreras, cualquier cambio de dirección postal, teléfono o correo electrónico.