Los ocho mejores trucos para alargar tu bronceado

Muchos son los beneficios de la exposición solar en nuestra piel y sobretodo el tan aclamado bronceado, para ello hemos hablado con la Clinica Estetica en Sevilla Mayte Garrido, desde donde nos cuentan cuáles son los trucos más infalibles para alargar ese bonito y tan deseado tono dorado que nos deja el verano. Sólo toma nota de nuestros tips y prepárate para prolongar tu bronceado.

El primer paso (y también el más importante) para mantener tu bronceado por más tiempo es cuidar de tu piel. Para ello es fundamental que utilices protector solar, así evitarás quemarte durante la exposición solar.

También es importante incorporar a tu rutina el beber abundante agua, realizar exfoliaciones, tratamientos post-bronceados y utilizar cremas hidratantes. Todo esto favorecerá a tu piel y le permitirá conservar el tono dorado que tanto te encanta.

Recuerda que al mantener tu piel hidratada, evitarás que se reseque y se vaya el moreno. En estos casos la recomendación es utilizar aftersun a diario mientras estés en la playa e incluso en los días posteriores. Las cremas con rosa mosqueta y aloe vera también serán de gran ayuda: la primera evitará que tu piel se reseque, mientras que la última ayudará a calmarla luego de la exposición al sol. Lo mejor es aplicarlos en la mañana y en la noche tras una buena ducha. Esto se debe a que en estos momentos la piel estará en su mejor momento para absorber nutrientes.

La descamación y la sequedad son los peores enemigos del tono dorado, así que evítalos a toda costa con nuestros consejos anteriores.

13/07/2017 Con la llegada del verano, aumentan las prisas por lucir un bonito bronceado. Enseñar y presumir de color dorado es la asignatura más repetida entre playas y piscinasCORDON PRESS

Seguro que este paso ya lo conoces, pero quizá has oído también el falso mito de que al hacerte un peeling acabas con el bronceado. Bien, en primer lugar, debes tener en cuenta que la función que cumple la exfoliación es eliminar la suciedad, activando así la regeneración celular. Como resultado, este tipo de tratamientos favorecen la penetración de productos para el cuidado de nuestra piel. Sin embargo, debes saber que la clave para que la exfoliación sea realmente efectiva está en utilizar tratamientos suaves y poco abrasivos.

Recuerda que la intención de estos tratamientos es eliminar las células muertas, y aunque pierdas un poco de color, podrás garantizar que tu bronceado permanezca por muchos días más. Además, es sumamente importante que exfolies tu piel antes, durante y después de la exposición al sol. De esta manera, lo más aconsejable es hacerlo 2 veces por semana durante estos días.

La razón de esta recomendación es que en verano acostumbramos a utilizar protección solar diariamente y la cubrimos durante horas. Por lo tanto, al exfoliar nuestra piel permitimos una correcta oxigenación.

El agua caliente no será una buena alternativa si quieres conservar el tono dorado que nos dejan las vacaciones. Esto se debe a que esta deshidrata la piel y como consecuencia no contribuye a nuestro objetivo.

En sustitución es recomendable que utilices agua fría en tus duchas, ya que de lo contrario el agua caliente hará que tu piel recupere su tono original con facilidad.

Por último, también puedes optar por sustituir el gel de baño por aceite de ducha, ya que de esta manera podrás brindar a tu piel un extra de hidratación y permitirás un bronceado más duradero.

Si añades una dosis extra de complejos con vitaminas B3, E y D3 obtendrás grandes resultados. El primero de ellos será una mayor elasticidad cutánea, además evitarás la aparición de manchas gracias a sus propiedades protectoras e incluso cuidarás tu piel ante el fotoenvejecimiento.

Recuerda que esto debes hacerlo una vez terminado el proceso de exposición solar, pues así evitarás posibles irritaciones.

Esta será la mejor arma para presumir un tono moreno encantador durante todo el año. El autobronceador estimulará la producción de melanina, así que será capaz de alargar el tono dorado por el máximo tiempo posible.

Es importante que lo difumines muy bien desde el nacimiento del cabello y alrededor de las cejas. Esta correcta aplicación te garantizará los mejores efectos.

No todo depende de productos y tratamientos, pues recuerda que nuestra dieta también favorece la salud de la piel. Este caso no es la excepción, ya que una buena alimentación influirá de forma positiva en la duración del bronceado. Algunos de los que puedes añadir a tus recetas son el tomate, el melón, la sandía, los frutos rojos, espinacas, acelgas, calabaza e incluso los melocotones. Asimismo, las frutas ricas en vitamina C, el salmón y los frutos secos también serán aliados importantes.