Los bares con los nombres más graciosos de Sevilla: Del "Quitapesares" a la "Puerta del Príncipe"

Que el buen tiempo es uno de los atractivos de Sevilla no es ningún secreto, como tampoco lo es su múltiple oferta para tomar una caña o tapear.

Lo que sí quizás guardan algún secreto son los nombres de varios estos establecimientos. En la capital hispalense es posible dejar a un lado las penas yendo a “Quitapesares” a tomarse una manzanilla o unos caracoles cuando son época, “detenerse” en "Entrecárceles" a tomar un jarrillo de cerveza ó desayunar y tapear con toda tranquilidad en “La Tostaíta Veloz” de la céntrica calle Feria.

En Sevilla, además, “Donald” no tiene nada que ver con el pato de Disney y sí con ensaladilla de la buena; y no son pocos los nombres de bares que hay que leer más de una vez para comprobar que se ha hecho correctamente. En “La Espero te Esquina”, aunque no lo digas bien, puedes comerte uno de sus típicos serranitos y en “La Copilla Sixtina” no hace falta rezar para disfrutar de un buen café en la Alameda, una de las zonas más de moda de la ciudad. También es posible tomar una copa con cierto ambiente cofradiero en “El Garlochí “ , en “La Fresquita”,donde está clara la temperatura de sus cañas, ó en “Cervecería Raimundo”. En este bar, los montaditos adoptan los nombres de los pasos de la vecina Hermandad de San Benito y puedes tomarte un “ Pilatos” o un “ Barco”, apodos con los con los que son conocidos sus pasos.

En Sevilla, casi todo es posible. Incluso que algún aficionado taurino decidiera hacerse su propia “Maestranza“ para poner un bar. En Las Niñas del Vino está recreado el coso sevillano con todo detalle. No le faltan las taquillas, los carteles taurinos y la Puerta del Príncipe. Aquí se puede ir de cañas y “ salir por la Puerta Grande “