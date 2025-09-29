COPE
Llega el 'Tranvibús' a Sevilla Este: viajes 20 minutos más rápidos y cien por cien eléctricos

Esta primera semana de estreno del tranvibús el servicio será gratuito

Europa Press

Trabajos en Sevilla Este para el trazado del Tranvibús por este barrio de la capital

Redacción COPE Sevilla

Sevilla - Publicado el

1 min lectura

Esta semana marca el inicio de la primera fase del Bus de Tránsito Rápido (BTR), o "tranvibús", una línea que promete transformar la movilidad entre el Distrito Este y el corazón de Nervión.

El nuevo servicio une zonas clave como Sevilla Este y Torreblanca con importantes nodos de transporte. Su recorrido finaliza en Nervión, conectando directamente con la parada del tranvía de Luis de Morales, la estación de metro de Eduardo Dato, y el servicio de Cercanías de San Bernardo.

 una primera semana para Ahorrar Tiempo y Dinero  

La puesta en marcha del servicio trae consigo un beneficio directo e inmediato para los sevillanos: el BTR será completamente gratuito durante su primera semana de funcionamiento.

Una de las principales ventajas de este sistema es el ahorro de tiempo. Se calcula que, gracias a sus carriles segregados, el trayecto desde Torreblanca a Nervión será 20 minutos más corto que con los medios de transporte tradicionales. La velocidad comercial del BTR se situará entre los 22 y 25 km/hora, asegurando esa rapidez.

  • Frecuencia: Cada 10 minutos

  • Velocidad: Entre 22 y 25 km/hora.

  • Gratuito durante la primera semana.

Flota Eléctrica y Pagos Inteligentes  

El servicio arranca con diez autobuses de última generación: son cien por cien eléctricos, miden 18 metros de longitud y son operados por Tussam.

El horario será el habitual de las líneas de autobuses urbanos de Tussam, desde las 6:00 horas hasta las 23:30 horas.

Para facilitar la vida del viajero, el sistema de pago es idéntico: se puede utilizar la tarjeta de los autobuses urbanos y el precio será el mismo. Además, pensando en la agilidad, los usuarios podrán entrar y salir por cualquier puerta, y validar su billete en las máquinas situadas junto a ellas.

