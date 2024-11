La letra pequeña del Black Friday: "Todos pensamos que a nosotros no..."

En este 2024, aunque ya se empiezan a anunciar importantes descuentos, el Black Friday se ha fijado para el próximo 29 de noviembre.

Muchos establecimientos ofrecen precios tentadores y grandes ofertas. Eso en la teoría, pero en la práctica las organizaciones de consumidores lanzan un aviso: “Tomar precauciones para que no nos tomen el pelo”

Porque las ofertas no siempre son para tanto y a veces incluso no lo son en absoluto. Desde la organización de consumidores OCU argumentan esta afirmación. Su portavoz en Sevilla, José Carlos Cutiño ha explicado que el pasado año, la mitad de los productos no había modificado su precio, y solo un 14% los había bajado.

Eso quiere decir que sobre el papel, el Black Friday parece una buena ocasión para equiparte con lo que necesitas aprovechando buenos precios, pero no siempre es así. Por eso lo mejor es estar atento para que no se nos quede “cara de tonto”.

Aunque según los sondeos de la OCU, “un 67% de los encuestados saben que se aplican descuentos ficticios” en estas ocasiones, son una mayoría los que piensan que sí existen buenas gangas.

De hecho, “un 71% dicen que merece la pena comprar en Black Friday porque están convencidos de que en el fondo a nosotros no nos van a engañar”, que engañan a otros.

La OCU ha ofrecido detalles de un seguimiento de precios que se hizo el año pasado. Fueron hasta 18.000 precios en más de 60 páginas webs, sobre todo de establecimientos de productos electrónicos. Solo un 14 por ciento de los productos habían bajado de precios. En general se trata, por tanto, de unos pocos productos “señuelo”, mientras que en otros casos se aprovecha el tirón para incrementarlo.

Según Cutiño, ante esta situación, es necesario tomar medidas desde las administraciones, para que se proceda a “sancionar de manera ejemplar a los comercios incumplidores”.

Agencias En el Black Friday los comercios lanzan, aparentemente, grandes ofertas

Diez años poniendo la lupa al Black Friday

En OCU llevan años monitorizando los precios de los establecimientos más conocidos por sus rebajas de Black Friday, y comprobando que en realidad no es para tanto: no es descuento todo lo que se anuncia como tal.

Las investigaciones se remontan a 2015, cuando ya encontraron indicios y testimonios a través de las redes sociales: algunos clientes sospechaban de que las tiendas inflaban los precios en los días previos al Black Friday para hacer una aparente rebaja en la fecha anunciada.

A partir de ahí, se pusieron manos a la obra con una metodología consistente de recogida y análisis de precios año tras año.

En este 2024, ya han empezado a recoger precios de un surtido de los productos más vendidos en los principales establecimientos y tiendas online. Rastrean a diario los precios para conocer su evolución y ver si el observado en el Black Friday es el mínimo del periodo, además del porcentaje de productos que suben y que bajan.

De momento desde la OCU ofrecen algunas recomendaciones, aunque muchas veces los usuarios piensen que los comercios “engañan, pero a nosotros no, engañan a otros”.

consejos para acertar en Black Friday

Evita la compra compulsiva, es mejor preparar de antemano una lista de deseos: conviene que tengas claro lo que necesitas y lo que puedes pagar por ello. Te recordamos unos consejos para convertir el Black Friday en un buen negocio para ti, no solo para las tiendas.

Recuerda que comparar es ahorrar: consulta antes de nada nuestros comparadores, localiza los mejores productos para ti y la tienda que te ofrece el mejor precio.

Si dudas sobre si el precio que has visto es bueno o no, te ayudamos a aclararte: consulta el asesor de precios de OCU.

Asegúrate de que junto al precio rebajado aparece el original o el porcentaje de rebaja: si no es así, por mucho que digan, es muy posible que no esté rebajado.

Infórmate de la política de pago, cambios y devoluciones de la tienda.

Si hay algún cambio en la política del establecimiento durante la campaña de Black Friday deben avisarte de ello.

Si compras por Internet, tienes 14 días para devolver el producto si no te convence.

Si compras en una tienda física, ten en cuenta que no están obligados a cambiarte el producto, salvo que esté defectuoso .

Cerciórate de que compras online en sitios que te ofrezcan garantía.

Conserva el tique o la factura: es tu prueba para cualquier reclamación.

La Evolución del Black Friday

La historia del Black Friday se remonta a Filadelfia en la década de 1960. Después del día de Acción de Gracias, las calles se abarrotaban de gente que salía a realizar sus compras navideñas, creando un caos de vehículos y personas sin precedentes. Los agentes de policía, para referirse a este día de mucho trabajo y caos, comenzaron a llamarlo “Black Friday”.

Poco a poco la tradición se fue expandiendo al resto de Estados Unidos y posteriormente a otros países. Las tiendas aprovecharon este día para ofrecer grandes descuentos, lo que atrajo más consumidores. Con la llegada de Internet y el auge del comercio electrónico, el Black Friday se trasladó al mundo online, permitiendo a las personas comprar desde sus casas.

En España se popularizó a partir de la década de 2010. Al principio, su adopción fue más lenta que en otros países, pero gradualmente se ha convertido en uno de los eventos comerciales más importantes del año. Ha tenido tanto éxito en nuestro país debido a la cultura del consumo, la influencia de la cultura estadounidense y la competencia entre las tiendas.

Con el paso del tiempo el Black Friday ha sufrido diversos cambios. El principal es la extensión en el tiempo, ya no se limita a un solo día; los productos rebajados pertenecen a todo tipo de categorías, no solo se rebajan productos de electrónica y ahora se puede comprar con un solo clic, por ello el comercio electrónico tiene mucha importancia durante el Black Friday, superando en muchos casos las ventas en tiendas físicas.