Lectura en misa: Cursos para mejorar a la hora de proclamar la palabra de Dios

Seguro que alguna vez te has tenido que enfrentar a leer en público, por ejemplo en misa. Estemos más o menos acostumbrados a esto puede ser un mal trago para algunas personas porque no todos tenemos por qué saber desenvolvernos en estas situaciones. Te pones nervioso, quieres pronunciar correctamente, a veces te trabas, no se te oye bien. Si eres muy activo y te gusta participar en misa o crees que podrías mejorar en este sentido, Ángel Manuel Pérez, periodista y profesor de locución, puede ayudarte. Desde hace cuatro años es pionero en la formación de lectura en misa, una actividad que imparte en toda España pero, sobre todo, en su tierra, en Andalucía.

Ángel es sevillano y después de muchos años viviendo en Madrid como periodista y profesor de locución, ahora ha vuelto a Andalucía, donde imparte algo más del 80% de los cursos que hace tanto en hermandades como parroquias, seminarios y conventos de clausura. Fue en Madrid estando en misa cuando se dio cuenta de que no entendía nada. “Hablé con un amigo sacerdote, el padre Juan Jesús, y empecé allí hace 4 años a impartir las clases de lectura en misa".

“El lector por regla general lo que hace es leer, por eso la gente se aburre y la lectura suena monocorde, y lo que hay que hacer es proclamar”. Al proclamar, asegura Ángel, lo que se consigue es que las personas que están en misa se puedan meter en la historia, "la entienda y la interiorice".

Entre los consejos que recomienda este profesor en sus cursos es muy importante la lectura previa. “Practicar lo que vas a leer un par de veces antes, leerlo en voz alta es fundamental, sobre todo para familiarizarte con el texto y lo que más cuesta es si están cargadas de signos de puntuación".

"Lo que aprendo con los párrocos me es muy útil". Asegura que los sacerdotes tienen claro que el oficio se aprende en el altar, y ahí es donde aprenden a proclamar, pero reconocen que esta formación es absolutamente necesaria. "Ellos dicen que ya hay cursos de liturgia para ellos, pero que esto que yo hago que es el manejo de la voz hablada y enseñar a proclamar no existe en la iglesia".

Son numerosas las hermandades de todas las provincias que están solicitando sus servicios. En esta web www.vozdemisa.com puedes obtener más información si quieres mejorar tu lectura en misa.