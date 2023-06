Las agencias recomiendan contratar vacaciones con seguro de viaje por las elecciones generales

Las agencias de viaje tendrán este verano trabajo extra. Por ejemplo para facilitar a sus clientes la documentación que les permita librarse de una mesa electoral siempre y cuando cumplan los requisitos. Después de la incertidumbre inicial al conocerse la fecha de las elecciones , los profesionales de las agencias de viaje trabajan a toda máquina y recomiendan contratar un seguro de viaje.





El motivo es que sólo los viajes contratados antes de comunicarse la fecha de las elecciones sirven como argumento para no adelantar el regreso de las vacaciones. Es decir, si has contratado tu viaje antes del 29 de mayo, estás de suerte. Podrás presentar la documentación. Pero si no es tu caso, si lo has dejado para última hora el consejo es tener un plan B y contratar un seguro de viaje.





Y es que la Junta Electoral Central ya se ha hecho eco de las quejas de muchos ciudadanos por la posibilidad de que la convocatoria electoral afecte a sus vacaciones. De momento ha adoptado una solución salomónica. Si ya tienes un viaje contratado y pagado puedes presentar la documentación para librarte de volver antes dd tiempo, si te toca estar el 23 de julio en una mesa electoral.





¿Pero cuándo lo sabrás y cómo debes proceder?





Si nunca te ha tocado formar parte de una Mesa Electoral debes saber que los miembros que la integran son elegidos por sorteo. En estas elecciones que fueron convocadas el 29 de mayo, un día después de las municipales, el sorteo se realiza entre los días 24 y 28 de junio. Y las autoridades tienen como fecha límite el 1 de julio para comunicar a los ciudadanos a los que les haya tocado que deben personarse el 23 de julio en el colegio electoral para constituir la mesa.





La cuestión de la fecha para estas elecciones con media España de vacaciones sigue siendo peliaguda. Algunos ciudadanos están optando por contratar sus vacaciones con seguro para poder anular su viaje en caso de que fuera necesario.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También hay agencias, hoteles y otros establecimientos que resuelven el problema ofreciendo cancelación gratis en caso de no poder asistir finalmente a causa de las elecciones.

El Vicepresidente de la Confederación de Agencias de Viaje de Sevilla José Manuel Lastra ha reconocido que el anuncio de las elecciones en pleno verano supuso unos primeros días de inquietud para el sector que ralentizó las operaciones.

Después se recuperó el ritmo y desde las Agencias de Viaje se solicitó una modificación para que se admitiera como eximente para tener que acudir a una mesa electoral el hecho de tener contratado un viaje con anterioridad a la convocatoria electoral.

Eso se ha conseguido y aunque los profesionales siguen pidiendo que se acepte la contratación en cualquier fecha, recomiendan gastarse dinero en un seguro que permita recuperar el coste del viaje en caso de fuerza mayor y de no poder disfrutar de las vacaciones contratadas.





Así se ha recogido el nuevo cambio que permite librarse de una mesa electoral





La Junta Electoral Central ha aprobado la Instrucción 5/2023 por la que cualquier persona que tenga un viaje contratado antes del 30 de mayo podrá librarse de acudir a una mesa electoral en caso de que le toque en el sorteo que se realiza antes de los comicios generales del 23 de julio.

En concreto se explica que si la cancelación del viaje ocasiona «un perjuicio económico o un trastorno grave» al solicitante, puede ser considerado como excusa por la junta electoral de la zona para eludir la presencia en la mesa electoral.

Sólo se admite esta justificación “siempre que se acredite documentalmente la debida antelación del contrato, así como el perjuicio económico o trastorno graves alegados”.

Otras condiciones para librarse de las mesas son “la concurrencia el día de la elección de eventos familiares (de hasta segundo grado de consanguineidad) relevantes inaplazables o en los que el aplazamiento provoque perjuicios económicos importantes”, el embarazo de alto riesgo o tener alguna discapacidad.

Eso sí la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), establece que “los designados presidentes y vocales de las mesas electorales disponen de un plazo de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo”.