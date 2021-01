La Junta destaca que la rápida actuación de los servicios de emergencias impidió una tragedia mayor

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha visitado a las personas mayores afectadas por el incendio en la residencia de Sevilla que se encuentran alojadas en el centro DomusVi de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) donde, además, ha informado que la mayor parte de los mayores han sido ya dados de alta.

Ruiz, que se ha reunido con el director general de Operaciones de DomusVi, José Luis Rosello, y la dirección de la residencia afectada con el objetivo de coordinar el dispositivo, ha lamentado el fallecimiento de la mujer de 89 años y ha destacado la "rápida actuación" que hubo durante el incendio.

"Desde aquí lo primero que quiero hacer es dar las condolencias a la familia y amigos de la mujer. La tragedia podría haber sido infinitamente mayor, por eso es importante destacar la coordinación y profesionalización de todos los servicios de emergencia, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, del Ayuntamiento de Sevilla, del personal sanitario y, sobre todo, de los vecinos y las vecinas que no duraron en ayudar", ha apuntado la consejera.

Gracias al Taxi, Tussam, Policía Local, Nacional, Bomberos, Protección Civil, IMD, UMIES y Serv. Sociales, CECOP, 061, 112, Emergencias... Vuestra profesionalidad y coordinación anoche en el grave incendio en calle Baltasar Gracián así como la colaboración ciudadana fueron clave. pic.twitter.com/tnQPrn29v8 — Ayuntamiento de Sevilla (@Ayto_Sevilla) January 6, 2021

Rocío Ruiz ha recordado que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación activó un dispositivo especial en el momento en que se declaró el incendio, a última hora de la noche del 5 de enero. En ese instante, la viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Carmen Cardosa, el director general de Personas Mayores, Pedro Miguel Mancha, y personal del Servicio de Inspección de la Consejería se trasladaron hasta la residencia afectada donde participaron en la coordinación de las tareas de reubicación y traslado de los afectados.

"Gracias a ese dispositivo en el que estuvo implicada también la Secretaría General pudimos encontrar 50 plazas para que todas las personas mayores pudieran ser reubicadas y que están a disposición de los afectados, así como todos los medios disponibles que podemos ofrecer", ha destacado la consejera.

Ruiz ha apuntado que en la residencia afectada por el incendio cuenta en su interior con un centro de día que dispone de 14 plazas concertadas por la Junta de Andalucía. A todas ellas se le realizará una valoración individual de cada caso, por si fuera necesario reconfigurar el servicio o modificar su Plan Individualizado de Atención (PIA).

En declaraciones a los periodistas, y cuestionada sobre si se sabe ya el origen del fuego, Ruiz ha señalado que "está todavía en investigación", para añadir que "se han lanzado varias hipótesis, pero no se descarta ninguna todavía y hasta que no se llegue a las conclusiones prefiero no lanzar más".

Asimismo, y preguntada sobre si la vuelta la residencia siniestrada es cuestión de muchísimo tiempo, la titular de Igualdad ha respondido que "no saben" porque "se tiene que valorar ahora el estado de la residencia".