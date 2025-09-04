Javier Fernández, presidente de la Diputación, en el décimo aniversario de 'Tu Pueblo es Provincia': "Jugáis un papel fundamental dando voz a los pueblos de Sevilla"

Escucha el programa completo de ‘Tu Pueblo Es Provincia’ de este jueves, 4 de septiembre de 2025

Entre el Archivo de Indias, el Alcázar y la Catedral con su Giralda, se levanta la Casa de la Provincia, un espacio singular que late de actividad cultural durante todo el año. Un edificio histórico que fue sede de la Diputación y que, hasta hace poco, recibía a más de medio millón de visitantes al año. Desde allí, se ha dado el pistoletazo de salida a un nuevo curso y a una nueva temporada de 'Tu Pueblo es Provincia', cargado de historias que volverán a poner en valor lo mejor de nuestros pueblos y ciudades.

"Tenemos una provincia muy activa y con muchas ganas de hacer cosas"

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha sido el primer invitado de esta nueva temporada. En la entrevista, ha repasado los principales retos de la provincia, destacando la importancia de afrontar el problema de la vivienda y de luchar contra la despoblación que sufren muchos municipios pequeños.

Fernández también ha subrayado la fortaleza cultural de Sevilla, con proyectos como 'Tras la senda de los Lumière. Sevilla en color', exposición que ha confirmado en los micrófonos de COPE Sevilla que se trasladará a París tras su paso por la ciudad. También ha mostrado su satisfacción por iniciativas como el 'Festival del Patio' o 'Metrópolis'.

Escucha la entrevista Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla.

otras noticias de la provincia, con Ana Sánchez Germain

Repasamos en formato breve la actualidad de septiembre en los distintos municipios sevillanos, donde destacamos:

Arahal → 57ª Fiesta y Feria del Verdeo, con la coronación de la Reina de la Aceituna y la entrega de la Aceituna de Oro.

→ 57ª Fiesta y Feria del Verdeo, con la coronación de la Reina de la Aceituna y la entrega de la Aceituna de Oro. Villanueva del Ariscal → Feria y Fiesta de la Vendimia, en homenaje a sus raíces vitivinícolas.

→ Feria y Fiesta de la Vendimia, en homenaje a sus raíces vitivinícolas. Palomares del Río, Espartinas y Tomares → celebran sus ferias locales, con especial protagonismo en Tomares.

→ celebran sus ferias locales, con especial protagonismo en Tomares. Guillena → Fiestas patronales en honor a la Virgen de la Granada, hasta el 14 de septiembre.

Escucha otras noticias de interés con Ana Sánchez Germain

“Con una buena planificación y un buen equipo todo es posible”

El coordinador de la Casa de la Provincia, Miguel Ángel Melero, explicó cómo este edificio se ha convertido en un punto de encuentro cultural y social de referencia. Exposiciones, encuentros y actividades conviven bajo un mismo techo para dar voz a los municipios y proyectar su riqueza cultural.

Melero ha adelantado además los planes de reforma integral que permitirán seguir modernizando el espacio y hacerlo aún más accesible para los sevillanos y visitantes.

Escucha la entrevista a Miguel Ángel Melero, coordinador de la Casa de la Provincia

tertulia con las emisoras asociadas de cope en la provincia

El programa ha incluido también la tradicional tertulia con nuestras emisoras asociadas:

Desde COPE Sierra Norte , Emiliano Caro, nuestro querido 'Virrey de la Sierra Morena', ha puesto el acento en la cada vez más acuciante despoblación en la comarca ;

, Emiliano Caro, nuestro querido 'Virrey de la Sierra Morena', ha puesto el ; Desde COPE Lebrija , María Ruiz, nos ha dado las claves para disfrutar de las Feria de Lebrija y Las Cabezas de San Juan.

, María Ruiz, nos ha dado las claves para disfrutar de las Feria de Lebrija y Las Cabezas de San Juan. Desde COPE Utrera, Alberto Flores, nos ha invitado a vivir la Feria en honor a la Virgen de Consolación.

Escucha la tertulia con emisoras asociadas de COPE Sevilla

‘Tu Pueblo Es Provincia’, dentro de ‘La Tarde de COPE Más Sevilla’, está presentado por José Joaquín Trenado, y es el programa de referencia dedicado a nuestros pueblos y ciudades. Con el apoyo de Prodetur-Turismo de la Provincia-Diputación de Sevilla, se emite cada jueves de 15.30 a 16.00 horas en el 105.8 FM. También en Internet y en la APP de COPE.