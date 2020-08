El incendio forestal de Benacazón obliga a duplicar el dispositivo del plan INFOCA

El dispositivo contra los incendios forestales de la comunidad de Andalucía, llamado Plan Infoca, ha incrementando notablemente el contingente desplegado tras el fuego declarado este jueves en el tramo del Corredor Verde del río Guadiamar que atraviesa el término municipal de Benacazón, Sevilla.

Este incendio, que se repite con una semana escasa de diferencia respecto al anterior producido en la misma zona, ha visto duplicado su equipo de contingencia en cuestión de horas dada la agresividad de las llamas. Así, en el dispositivo se encuentran trabajando 40 bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, dos agentes de medio ambiente, dos vehículos autobomba, cuatro helicópteros utilitarios de transporte y extinción, un avión de carga en tierra y un avión de coordinación.

Según informa INFOCA en su cuenta oficial de Twitter, el contingente despleglado se enfrenta a "altas temperaturas, baja humedad relativa y rachas de viento nada despreciables":

Duras condiciones para nuestros compañeros en #IFAlmonasterLaReal. Altas temperaturas, baja humedad relativa y rachas de viento nada despreciables. La cabeza del incendio avanza hacia el sureste por un eucaliptal que está provocando numerosos focos secundarios pic.twitter.com/sjMv6arjjP — INFOCA (@Plan_INFOCA) August 27, 2020

SIN RIESGO "DE MOMENTO"

La alcaldesa de Benacazón, Juana María Carmona, ha explicado que, aunque de momento no cuenta con información exacta sobre el alcance del incendio, sí sabe que el viento está empujando las llamas desde la galería arbolada del Corredor Verde del río Guadiamar hacia la cornisa del Aljarafe, concretamente hacia el entorno del mirador de la Cárcava, por lo que "de momento" no afecta a ninguna vivienda.

Asimismo, Carmona ha aclarado que el fuego se dirige a una zona con espacios "descuidados porque no son de nadie" y poblados de rastrojos que podrían alimentar el incendio. No obstante, ha manifestado que los efectivos trabajan para "evitar" la expansión del incendio, que aunque ha sido frenado en buena medida, según ha dicho, aún no está controlado.

Por su parte, Emergencias Sevillapublica y conciencia de la importancia de proteger la naturaleza y las lamentables consecuencias de no hacerlo mediante las imágenes del cielo en la ciudad:

Así nos muestra @manueljesussol la humareda que cubre #Sevilla

Imágenes que nos deben hacer reflexionar sobre el riesgo de incendios forestales y sus consecuencias

Seguimos muy atentos a #IFBenacazón y a #IFAlmonasterLaReal#Responsabilidad#Prevención#Gobernación@Ayto_Sevillapic.twitter.com/VkEsXGpKgD — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) August 27, 2020

Algo a lo que añaden una solicitud de "precaución si circulas por la zona de influencia" pidiendo que se sigan "las indicaciones de los servicios operativos".

