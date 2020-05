Así es la historia de un andaluz que lleva toda su vida viviendo del aire y que deja a todos boquiabiertos

Como diría aquel, meter en una misma frase ‘andaluz’ y ‘vivir del aire’, puede ser algo excesivamente recurrente, sobre todo en los últimos tiempos, ante los numerosos ataques que está sufriendo el andaluz, especialmente por su acento y los falsos estereotipos que todos sabemos y que, como pueden imaginar, no merece siquiera la pena entrar a comentar.

Pero lo que hoy te cuento es toda una realidad, pues estoy a punto de presentarte a un andaluz que lleva años viviendo del aire. Sí, como lo has oído del aíre. Aunque un aíre del que lleva viviendo, trabajando y comiendo desde hace 60 años.

DESDE LOS 12 AÑOS VIVIENDO DEL AIRE

El es Francisco Rodríguez, nació en la localidad jiennense de Andújar, en 1948 y con tan sólo 12 años empezó su particular idilio con el ‘aire’. Con esa edad su padre cayó enfermo y en casa necesitaban dinero, por ello Francisco decidió presentarse a un concurso de radio en el que cantaba una canción en la que había un solo de guitarra. El problema es que sólo llevaba ensayados dos acordes y no era capaz de tocarlo. Llegado el momento del sólo, a este andaluz se le ocurrió silbarlo y ahí comenzó todo, pues dejó al público tan impresionado que se llevó el premio: 20 duros de los de entonces y un bote de Cola Cao.

Animado por este premio, el joven Francisco empezó a presentarse a todos los concursos que organizaban en la radio y a ganarlos. Estos espacios radiofónicos eran de gran relevancia para los artistas que se querían dar a conocer en el mundo de la música. En aquellos años, donde no todas las casas tenían una televisión, la radio era el principal medio de comunicación.

Así, ganó el del ‘Flan Chino El Mandarín’, organizado por Radio Continental, que presentaba José Luís Uribarri; el de ‘Ruede la bola’ de Enrique Maristani; el de ‘La Casera’ de Ángel de Echenique; y el del programa ‘El carro de la gloria’, presentado por Encarna Sánchez y Luís Sanjurjo.

Así comenzó la historia en la música de este enamorado del Rock and Roll, género en el que destacó de manera importante durante sus primeros años de carrera, que, como el mismo ha declarado en más de una ocasión, “al principio me puse Curro Savoy, pero Bobby Deglané me dijo que haciendo Rock and Roll no podía llamarme Curro y me sugirió lo de Kurt”, por lo que su nombre artístico es Kurt Savoy, también llamado ‘el Rey del silbido’.

EL WESTERN LE DIO LA FAMA MUNDIAL

A este músico especializado en silbido le llegaría la fama mundial tras imitar el silbido de las melodías de las popularísimas bandas sonoras compuestas por Ennio Morricone, para conocidas películas de wéstern como 'La Muerte tenía un precio' (de 1965, y donde originalmente silva Alessandro Alessandron) o 'El Bueno, el Feo y el Malo' (de 1966, donde originalmente silva John O'Neill), entre otras muchas.

Pero, aunque las bandas sonoras de los wéstern son, quizás, las que más ha interpretado desde siempre, Savoy es capaz de interpretar todo tipo de melodías, desde temas de rock al jazz, pasando por flamenco o incluso la música clásica.

El secreto de su particular silbido está, según el propio Kurt Savoyen la peculiar forma de su dentadura, motivo por el que la tiene asegurada por una cifra astronómica.

