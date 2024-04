Helvetia Seguros alcanza un volumen de primas emitidas de 518,8 millones de euros, registrando un crecimiento del 9,4%, e incrementa su beneficio neto hasta los 42,5 millones de euros. Helvetia Seguros cerró 2023 con un excelente desarrollo de su negocio. El volumen total de primas alcanzó 518,8 millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento del 9,4% respecto al ejercicio anterior, y de un 9,3% en primas de Riesgo. El beneficio neto se situó en 42,5 millones de euros, aumentándose en un 11,5% respecto a 20221, y superando las expectativas de la compañía.

En 2023, Helvetia Seguros alcanzó un volumen total de negocio de 518,8 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 9,4% en volumen de primas totales y del 9,3% en volumen de primas de Riesgo respecto al registrado en el ejercicio anterior y superando los objetivos marcados. En No Vida obtuvo un incremento del 9,5% hasta facturar 374,2 millones de euros. En Vida alcanzó un volumen de 144,6 millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento del 9,4% respecto al ejercicio anterior, destacando la excelente evolución de los negocios de Asistencia Familiar (Decesos) y Riesgo Individual, que crecen por encima de lo registrado por el conjunto del mercado. Además, la entidad consiguió un beneficio neto de 42,5 millones de euros, que es un 11,5% superior al registrado en 20221, impulsado por el crecimiento, el comportamiento de los mercados financieros y la calidad del negocio.

Iñigo Soto, CEO de Helvetia Seguros, ha manifestado su satisfacción por los resultados obtenidos en una conferencia de prensa “estamos muy satisfechos con estos resultados ya que confirman el positivo desarrollo de la estrategia de la compañía, y de su objetivo de crecimiento rentable, especialmente en las primas de Riesgo, donde hemos mejorado el resultado un año más, a pesar de los efectos que está teniendo la inflación en los mercados". Además, Soto añade “los datos presentados ponen de manifiesto el magnífico trabajo realizado por empleados y mediadores durante el pasado ejercicio, y la acertada apuesta de la compañía por la excelencia técnica".

Estos excelentes resultados se han conseguido gracias a una evolución positiva de los principales elementos que constituyen la base del negocio: un crecimiento diversificado y rentable de la facturación de primas, tanto en No Vida como en Vida; un ratio combinado y una tasa de siniestralidad neta de No Vida en línea con el mercado; y una eficiente gestión de costes, adecuada para el impulso comercial requerido por el plan estratégico helvetia 20.25.









Los datos de 2022 indicados se han calculado en base a los nuevos criterios contables IFRS17 aplicados en 2023. Helvetia Compañía Suiza S. A. de Seguros y Reaseguros Por lo que se refiere a la composición de la cartera de primas, al finalizar 2023 se ha distribuido entre Autos (26,0%), Diversos (46,1%) y Vida (27,9%), lo que refleja, de nuevo, una plena alineación con los objetivos estratégicos de la compañía. En el bloque de No Vida se ha registrado un incremento del 9,5%, impulsado por el crecimiento del negocio de Empresas, Transportes y Personales, donde se han obtenido crecimientos superiores al mercado: Autos (8,4%), Patrimoniales (8,9%), Personales (14,5%), Transportes (14,1%), R. Civil (10,5%). El ratio combinado neto de No Vida (96,8%) ha empeorado 1,8 puntos1 respecto a 2022, como consecuencia, especialmente, de un aumento de 1,9 puntos1 de la tasa de siniestralidad neta de No Vida (69,3%) que ha estado condicionada de forma significativa por los efectos de la inflación y por las catástrofes naturales. En lo relativo a los gastos conjuntos de administración y adquisición (27,5%), se han reducido en 0,1 puntos1 respecto a 2022. En el negocio de Vida se ha producido un crecimiento del 9,4%, debido principalmente al incremento de las primas de Ahorro (11,4%), siendo también muy destacable la evolucion de los productos de Vida Riesgo Individual (7,7%) y de Asistencia Familiar (9,3%), producto en el que se han alcanzado ya más de 79,2 millones de euros de facturación, situándose ambos crecimientos muy por encima de los alcanzados por el sector.

Como resultado de estas cifras, Helvetia Seguros ha alcanzado un excelente ratio (15,1%) de Rentabilidad sobre Fondos Propios (ROE), superior al registrado en 2022 (14,6%)1, y vuelve a situarse en línea con los más destacados del mercado español. 1 Los datos de 2022 indicados se han calculado en base a los nuevos criterios contables IFRS17 aplicados en 2023. Estrategia helvetia 20.25 El plan estratégico del Grupo Helvetia, lanzado hace tres años, tiene como principios generales los siguientes: - Propósito: La vida está llena de riesgos y oportunidades. Helvetia está ahí cuando realmente importa. - Visión: Helvetia quiere ser la mejor aliada de sus clientes, garantizando su seguridad financiera y ofreciéndoles una adecuada y cómoda accesibilidad. En 2023 se ha producido una satisfactoria evolución en España de la estrategia, que sigue avanzando en los objetivos marcados dentro de sus cuatro prioridades estratégicas. En concreto, en el pasado ejercicio se desarrollaron distintas iniciativas y se completaron dierentes proyectos significativos:

- Comodidad para el cliente: • Desarrollo del Servicio de Atención al Cliente. • Nuevas funcionalidades el Portal Cliente. • Mayor autonomía de los Centros de Apoyo a la Venta y de los mediadores. • Numerosas mejoras de procedimientos y de información en B2B. • Desarrollo de Customer Analytics – Data Lake. Oficina del Dato.

- Oferta completa: • Nuevas soluciones para Planes de Pensiones y Unit Linked. • Nuevos productos de No Vida: Multirriesgos, Furgonetas, Mascotas y Ciberriesgo. • Mayor especialización de la red comercial en el negocio de Empresas. • Impulso a la sostenibilidad (ESG).

- Crecimiento rentable: • Incremento de la digitalización y especialización del canal de agentes. • Crecimiento del canal de corredores. • Crecimiento de Decesos. Cobertura de mascotas. • Adquisición de una participación mayoritaria en Funeraria El Recuerdo. • Gestión eficiente de las inversiones.

- Nuevas oportunidades: • Lanzamiento de SMILE. • Acuerdos con grandes cuentas. • Impulso a los PPIs y Planes de Empleo. Para conseguir implantar con éxito la estrategia helvetia 20.25, la compañía está apostando, a todos los niveles, por el modelo "helvetia way" que, basándose en los valores corporativos de la confianza, el dinamismo y el entusiasmo, consiste en trabajar bajo las premisas del liderazgo compartido, la colaboración, la organización ágil y fiable y el progreso conjunto.

Todo ello le ha llevado a ser reconocida como empresa "Top Employer" 2023. Grupo Helvetia El Grupo Helvetia obtuvo un sólido beneficio en 2023, continuó con éxito su trayectoria de crecimiento selectivo y aplicó la estrategia acorde a lo previsto. En el siguiente cuadro se detallan los principales indicadores de cierre del ejercicio 2023 del grupo, que fueron publicados y explicados ampliamente en la nota de prensa y en las diferentes presentaciones a los medios del pasado 11 de abril.

El negocio principal, base del aumento del dividendo

• Helvetia generó un beneficio operativo de 372,5 millones de CHF (2022: 492,9 millones de CHF). Este resultado se vio afectado por los siniestros causados por catástrofes naturales y de gran magnitud que tuvieron un impacto en el negocio de No Vida, tanto en Suiza como en otros mercados europeos. El negocio de Vida ha aportado un resultado sólido y ligeramente superior al del ejercicio anterior.

• El resultado IFRS fue de 301,3 millones de CHF (2022: 480,2 millones de CHF). En comparación con 2022, no se produjo el beneficio no recurrente de 87,2 millones de CHF correspondiente a la venta de la aseguradora española Sa Nostra Vida.

• El Consejo de Administración propone a la Junta General de Accionistas aumentar el dividendo en 40 céntimos, hasta los 6,30 CHF por acción.

Gran resiliencia gracias a la fortaleza financiera y a la diversificación

• En un entorno de mercado complejo, Helvetia se benefició de su sólida fortaleza financiera y de su diversificada base comercial. La agencia de calificación S&P Global Ratings (S&P) confirmó recientemente su calificación de “A+”.

• La fortaleza de Helvetia también se refleja en su capitalización, que continúa siendo excelente. A 1 de enero de 2024, el ratio de solvencia SST (Swiss Solvency Test) se situaba por encima del 280%.

Helvetia atrae con su estrategia nuevas oportunidades de crecimiento

• Continuó aplicando con éxito su tendencia de crecimiento selectiva centrada en negocios rentables y eficientes en capital, y aumentó el volumen de negocio -tras el ajuste de divisas- en un 7,2%, hasta 11.311,3 millones de CHF.

• Los impulsores del crecimiento fueron tanto los Specialty Markets como el negocio No Vida en todos los mercados. Suiza, España y Austria tuvieron nuevamente un crecimiento superior al del mercado en sus respectivas plazas.

• Asimismo, Helvetia aumentó los ingresos por negocios de servicios hasta alcanzar la cifra de 390,5 millones de CHF (2022: 350,9 millones de CHF). El crecimiento es principalmente consecuencia de la expansión de los negocios no aseguradores en España. El negocio de servicios aportó más del 5% al resultado IFRS.

• Helvetia está actualizando la estrategia del grupo. El resultado de esta actualización se presentará en diciembre, en la jornada “Capital Markets Day”.

Fabian Rupprecht, CEO del Grupo Helvetia, manifestó que “Helvetia alcanzó en el año 2023 un beneficio sólido en un entorno de mercado complejo con un importante número de catástrofes naturales. Quisiera agradecer a todas las persoas que trabajan en el grupo su contribución al beneficio y su dedicación a los clientes, especialmente a los afectados por los eventos meteorológicos adversos”. Adicionalmente añade “Al mismo tiempo, el año pasado se puso de manifiesto la importancia de la gestión del negocio principal. Continuamos centrándonos claramente en este punto para fortalecer la rentabilidad técnica ante el desafiante entorno de mercado”.