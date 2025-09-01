Hallado un cadáver calcinado en un canal soterrado en el Camino del Chorrillo
La Guardia Civil tuvo conocimiento inicial del suceso tras recibir una llamada en el 091 que advertía de la presencia de un cadáver en la zona
Sevilla - Publicado el
1 min lectura
La Policía Nacional investiga este lunes el hallazgo de un cadáver calcinado en un canal de agua soterrado situado en la zona del Camino del Chorrillo, perteneciente al municipio de Mairena del Alcor (Sevilla), después de que "un confidente" alertara de la posible existencia de un cuerpo en el lugar.
Así lo han confirmado fuentes policiales, que han añadido que la Guardia Civil tuvo conocimiento inicial del suceso tras recibir ayer por la tarde una llamada en el 091 que advertía de la presencia de un cadáver en la zona. Durante toda la noche se mantuvo un punto fijo de vigilancia, aunque no se localizó a la persona.
Finalmente, esta mañana, un indicativo de la unidad de subsuelo de la Policía Nacional localizó el cuerpo carbonizado en el interior del canal soterrado.
Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima y se han iniciado diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte.
Escucha en directo
COPE MÁS SEVILLA
COPE SEVILLA
“El Gobierno tiene que aprobar presupuestos en este último tramo del año. Otra cosa es que, viendo que no los va a sacar, no los presente”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h