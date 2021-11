No habrá procesiones rogativas en Sevilla hasta que acabe la pandemia

La decisión de no autorizar la salida en rogativa de la Virgen de Gracia de Carmona el 12 de Diciembre ha generado polémica en esta localidad y el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, se ha visto en la necesidad de ofrecer explicaciones este martes sobre el tema , y aclarar el motivo por el que la Comisión Episcopal de la Archidiócesis no autoriza salidas procesionales extraordinarias por rogativas para que acabe la pandemia, alegando que ésta "no ha acabado".

Hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no lo declare oficialmente, “no podemos decir que ha acabado ni tampoco autorizar procesiones de rogativa para que acabe porque entonces podríamos encontrarnos con cientos de peticiones y eso no puede ser" ha explicado el prelado.

A preguntas de los periodistas tras la presentación de las Semanas Sociales, que se celebran en Sevilla del 25 al 27 de noviembre, Saiz Meneses ha dejado claro que "no es el momento" de estas salidas extraordinarias, aunque se ha mostrado "comprensivo" y es consciente de que los devotos están "deseosos" de este tipo de manifestaciones públicas.

"Pedimos comprensión mutua", ha subrayado el arzobispo de Sevilla, aludiendo al malestar generado en Carmona , y ha confirmado que «hay criterios objetivos» para esta negativa en estos momentos, añadiendo que «ha recibido también otras peticiones a las que se ha respondido igualmente que aún no era el momento”, y ha tratado de zanjar el asunto indicando que “Ya tendremos ocasión».

