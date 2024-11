Gran respuesta solidaria y cartas de ánimo de los alumnos de las Jesuitinas de Nervión a los niños de Valencia

Lo que han vivido estos días en el Colegio Juan Nepomuceno de las Jesuitinas de Nervión ha sido un aluvión de emociones por varios motivos. Porque muchos de los niños de este colegio son de Los Pajaritos y sus familias, a pesar de tener pocos recursos, se han volcado llevando material; pero sobre todo, ha sido muy emocionante que, un día antes de comenzar la recaudación, les dijeran a los alumnos de primaria, que junto con el material podían mandar cartas para animar a los niños de Valencia, y fue pedirlas y al día siguiente todos llevaron escritos sus buenos deseos para los afectados.

Martina tiene 8 años y en su carta uno de los principales deseos para los niños es que espera "que se vaya el agua" y que Valencia se reconstruya para que "ellos puedan ir a los colegios". Aarón tiene 11 años y su carta va destinada a una residencia de abuelos que se inundó durante la riada y para ellos manda "mucho ánimo", porque sabe que con eso "han sufrido muchas personas".

Javi es antiguo alumno y vocal del AMPA de este centro, fue él quien invitó a Cope Sevilla a ver esa aula del colegio llena de cajas con productos de primera necesidad y todo tipo de material necesario para llevarlo este jueves a Valencia. La furgoneta partía a media mañana de este jueves hacia su destino. "El martes empezamos a recoger a las 10 de la mañana y en nada teníamos 20 cajas y después de dos días hemos contabilizado 130 cajas fruto de la solidaridad de las familias, de los niños, de todo el AMPA, los profes y el colegio".

Rosa María Pereira es Profesora de 4° de Primaria de este colegio y para ella la forma en que los padres han implicado a sus hijos para ser solidarios ha sido ejemplar. "Estos niños vienen de algunos de los barrios con menos recursos de España y se vuelcan de una manera increíble, son muy solidarios". Destaca Rosa que los alumnos de secundaria también se han volcado a la hora de organizar los alimentos. "Las familias han hecho partícipes a sus hijos, han traído carros llenos de comida con ellos para que sean conscientes de esta cadena solidaria".

La idea partió del equipo directivo, pero rápidamente todos se volcaron porque, como nos cuenta Rosa en este centro, "están muy acostumbrados a ser solidarios, porque ellos lo han vivido desde su propio testimonio". Esta profesora cuenta que una alumna, que no ha vivido en las mejores circunstancias, les escribía "no os preocupéis que con mucha paciencia todo se soluciona”. Y es que no hay nada más bonito que lo que sale desde el corazón de un niño.